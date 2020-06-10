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Решение по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля
2020-06-10T12:44
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва

Решение по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля

12:44 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрохожие на Пушкинской площади в Москве
Прохожие на Пушкинской площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решения о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, а также посещения культурных и спортивных событий могут быть приняты в начале июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тем не менее, у нас еще остаются ограничения - ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля", - сообщил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
700002
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Коронавирус в РоссииСергей СобянинМосква
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