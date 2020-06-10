Решение по массовым мероприятиям в Москве могут принять в начале июля

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решения о возможности проведения массовых мероприятий в Москве, а также посещения культурных и спортивных событий могут быть приняты в начале июля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Тем не менее, у нас еще остаются ограничения - ограничения, связанные с массовыми мероприятиями, посещение театров, кино, концертных залов, спортивных мероприятий. Эти решения, скорее всего, будут приняты в начале июля", - сообщил Собянин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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