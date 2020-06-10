https://ria.ru/20200610/1572737535.html
В Ростовской области умерли три пациента с коронавирусом
2020-06-10T12:25
2020-06-10T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ростовская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости.
Еще три пациента с диагнозом коронавирус
скончались в Ростовской области
за минувшие сутки, число жертв инфекции выросло до 54, сообщает правительство региона.
По данным областного Роспотребнадзора
, за последние сутки число инфицированных коронавирусом в регионе увеличилось на 192 и достигло 6734. Коэффициент распространения инфекции составил 0,98.
"За последние сутки скончались еще три человека с коронавирусом – это три женщины – 80, 82 и 83 лет, все они страдали ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 54 человека", - говорится в сообщении.
В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 30 человек. Всего лечение в стационарах получает 696 пациентов, загруженность коечного фонда – 31 процент.
За весь период эпидемии в области выздоровели 2550 человек. Под медицинским наблюдением находятся 10,9 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.