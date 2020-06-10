В Ростовской области умерли три пациента с коронавирусом

"За последние сутки скончались еще три человека с коронавирусом – это три женщины – 80, 82 и 83 лет, все они страдали ожирением, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 54 человека", - говорится в сообщении.