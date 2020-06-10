Индекс промпроизводства в Москве в январе-апреле вырос на 5%

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Москве в январе-апреле вырос на 5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Обрабатывающая промышленность занимает важное место в экономике Москвы, она обеспечивает 16,2% в структуре валового регионального продукта. Несмотря на временную приостановку некоторых производств в апреле-мае, индекс промышленного производства вырос в сравнении с прошлым годом. С января по апрель предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности города Москвы было отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 1,7 триллиона рублей", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.

Ефимов также отметил, что даже в период временных ограничений 350 из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы продолжали работать, чтобы обеспечить город всем необходимым. Это предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, ряд компаний обрабатывающей промышленности, а также те, кто обеспечивает граждан и систему здравоохранения средствами индивидуальной защиты, антисептиками, производители медицинского оборудования и сопутствующих товаров. В их число также вошли предприятия непрерывного цикла, такие как производители кабеля и нефтеперерабатывающие компании.

В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров , рассказал, что наибольший рост в обрабатывающей промышленности с января по апрель 2020 года наблюдался в производстве химических веществ и лекарственных средств – более 50%.