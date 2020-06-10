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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200610/1572737467.html
Индекс промпроизводства в Москве в январе-апреле вырос на 5%
2020-06-10T12:24
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
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александр прохоров

Индекс промпроизводства в Москве в январе-апреле вырос на 5%

12:24 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный деловой центр "Москва-Сити"
Международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Индекс промышленного производства в Москве в январе-апреле вырос на 5% к аналогичному периоду прошлого года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Обрабатывающая промышленность занимает важное место в экономике Москвы, она обеспечивает 16,2% в структуре валового регионального продукта. Несмотря на временную приостановку некоторых производств в апреле-мае, индекс промышленного производства вырос в сравнении с прошлым годом. С января по апрель предприятиями обрабатывающих отраслей промышленности города Москвы было отгружено товаров и выполнено работ и услуг на 1,7 триллиона рублей", – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Ефимов также отметил, что даже в период временных ограничений 350 из 720 крупных и средних промышленных предприятий Москвы продолжали работать, чтобы обеспечить город всем необходимым. Это предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, оборонно-промышленного комплекса, ряд компаний обрабатывающей промышленности, а также те, кто обеспечивает граждан и систему здравоохранения средствами индивидуальной защиты, антисептиками, производители медицинского оборудования и сопутствующих товаров. В их число также вошли предприятия непрерывного цикла, такие как производители кабеля и нефтеперерабатывающие компании.
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5 июня, 11:19Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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В свою очередь, руководитель ДИПП Александр Прохоров, рассказал, что наибольший рост в обрабатывающей промышленности с января по апрель 2020 года наблюдался в производстве химических веществ и лекарственных средств – более 50%.
По его словам, также выросли объемы отгруженных товаров в пищевом производстве, производстве готовой одежды, мебели, машин и оборудования. Наиболее существенное снижение наблюдалось в производстве текстильных изделий, автотранспортных средств, кожи и кожаных изделий.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр Прохоров
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