https://ria.ru/20200610/1572737281.html
Защита Порошенко считает, что он стал подозреваемым незаконно
2020-06-10T12:21
2020-06-10T13:01
петр порошенко
служба безопасности украины
украина
в мире
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петр порошенко, служба безопасности украины, украина, в мире
КИЕВ, 10 июн - РИА Новости.
Адвокат бывшего президента Украины Петра Порошенко
Илья Новиков считает, что офис генпрокурора незаконно вручил его подзащитному сообщение о подозрении в совершении преступления по делу о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
"Пришел работник офиса генпрокурора, он не представил свои полномочия. Это не была госпожа (генпрокурор Ирина – ред.) Венедиктова, которая одна уполномочена согласно закону сообщать о подозрении в таких случаях, и совершил попытку вручения сообщения (о подозрении – ред.). Это не было согласно закону, согласно процедуре. Мы отказались общаться с этим человеком. Сейчас Порошенко покинул здание Госбюро", - заявил Новиков журналистам в среду после допроса.
В июле 2018 года Семочко, занимавший должность начальника киевской СБ Украины, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.
В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.
Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.