Росгвардия разработала порядок приведения к присяге сотрудников

"Разработка проекта обусловлена необходимостью регламентации процедуры приведения сотрудников, впервые поступивших на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, к присяге сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что приведение к присяге проводится в течение двух месяцев после назначения на должность и присвоения сотрудникам специальных званий, церемония может проводиться в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, музеях.