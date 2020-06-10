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Росгвардия разработала порядок приведения к присяге сотрудников
2020-06-10T12:20
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
общество
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), общество

Росгвардия разработала порядок приведения к присяге сотрудников

12:20 10.06.2020
107
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Росгвардия разработала порядок приведения к присяге сотрудников войск национальной гвардии, следует из проекта приказа директора Росгвардии, опубликованного в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
"Разработка проекта обусловлена необходимостью регламентации процедуры приведения сотрудников, впервые поступивших на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, к присяге сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что приведение к присяге проводится в течение двух месяцев после назначения на должность и присвоения сотрудникам специальных званий, церемония может проводиться в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, музеях.
Согласно тексту присяги, сотрудники Росгвардии клянутся "уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы; быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью; достойно исполнять свой служебный долг и возложенные обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну".
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РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Общество
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