Коронавирус не прервал экономические связи Китая и России, заявил посол

"И здесь еще есть огромный потенциал. Вы наверно знаете, что в прошлом году у нас товарооборот (достиг) уже больше 100 миллиардов долларов. Наши лидеры поставили новую задачу к 2024 году сделать этот показатель больше 200 миллиардов долларов. Это очень тяжелая задача, но мы стараемся и с твердой верой работаем", - добавил Чжан Ханьхуэй.