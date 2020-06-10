Коронавирус не прервал экономические связи Китая и России, заявил посол

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Экономическая связь КНР и РФ не прерывалась из-за COVID-19, сейчас работают все контрольно-пропускные пункты на границе двух стран, сказал посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.
"Вы знаете, что в первом квартале этого года очень большой рост товарооборота между Китаем и Россией. И, конечно, второй квартал у нас сложнее. Я бы хотел сказать, что с вашей и нашей стороны все готово, все условия есть, хотя серьезная эпидемия. Но не прерывалась экономическая связь между Китаем и Россией. У нас работают все пропускные пункты на наших границах, а также с динамичными темпами работают перевозки на поездках Китай-Европа через Россию", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
По словам посла, у двух стран очень хорошая тенденция развития экономического сотрудничества.
"И здесь еще есть огромный потенциал. Вы наверно знаете, что в прошлом году у нас товарооборот (достиг) уже больше 100 миллиардов долларов. Наши лидеры поставили новую задачу к 2024 году сделать этот показатель больше 200 миллиардов долларов. Это очень тяжелая задача, но мы стараемся и с твердой верой работаем", - добавил Чжан Ханьхуэй.
Товарооборот между Россией и Китаем за первые 5 месяцев 2020 года сократился на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 40,89 миллиарда долларов. По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.