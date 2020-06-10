В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией Ивановской области превысило 3 тысячи, количество выздоровевших увеличилось до 1238, сообщило правительство региона.

В Ивановской области седьмой день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов.

"По состоянию на 10 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрирован 3031 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 101 диагноз)", - говорится в сообщении.

Выздоровели к настоящему моменту в Ивановской области 1238 пациентов, днем ранее их было 1196. Умерли в регионе 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.