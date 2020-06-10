https://ria.ru/20200610/1572736987.html
В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T12:15
2020-06-10T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ивановская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ивановская область, общество
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости.
Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Ивановской области
превысило 3 тысячи, количество выздоровевших увеличилось до 1238, сообщило правительство региона.
В Ивановской области седьмой день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов.
"По состоянию на 10 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрирован 3031 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 101 диагноз)", - говорится в сообщении.
Выздоровели к настоящему моменту в Ивановской области 1238 пациентов, днем ранее их было 1196. Умерли в регионе 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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