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В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T12:15
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В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:15 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ивановской области превысило 3 тысячи, количество выздоровевших увеличилось до 1238, сообщило правительство региона.
В Ивановской области седьмой день подряд COVID-19 подтверждается более чем у ста пациентов.
"По состоянию на 10 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрирован 3031 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 101 диагноз)", - говорится в сообщении.
Выздоровели к настоящему моменту в Ивановской области 1238 пациентов, днем ранее их было 1196. Умерли в регионе 25 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Население Ивановской области, по данным на 2020 год, составляет 997 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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