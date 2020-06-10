В Техасе число госпитализированных с COVID-19 второй день бьет рекорды

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число госпитализированных жителей американского штата Техас, заразившихся коронавирусом нового типа, достигло рекордных значений, также зафиксировано резкое увеличение числа заражений, сообщает газета Число госпитализированных жителей американского штата Техас, заразившихся коронавирусом нового типа, достигло рекордных значений, также зафиксировано резкое увеличение числа заражений, сообщает газета Texas Tribune

В понедельник власти штата сообщили о том, что в больницах от COVID-19 лечатся 1935 человек, во вторник число госпитализированных составило 2056. Предыдущий пик госпитализаций был зафиксирован 5 мая, когда власти заявили, что в больницах находятся 1888 техасцев.

Издание отмечает, что количество новых случаев заражения выросло примерно на 71% за последние две недели. По данным депздрава штата Техас , основные вспышки зафиксированы в тюрьмах и на мясокомбинатах, где проводится массовое или точечное тестирование.

Эпидемиолог Ребекка Фишер, слова которой приводит газета, отметила, что резкое увеличение случаев произошло из-за мероприятий конца мая, посвященных Дню поминовения. После этого техасцы участвовали в протестах против полицейского насилия из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

По последним данным депздрава штата, суммарно медики выявили 77 253 случая заражения новым коронавирусом. Уже вылечились, согласно оценкам, более 51,1 тысячи человек, все еще болеют 24,2 тысячи. В общей сложности скончались 1853 зараженных.

Как отмечает газета, такое увеличение зафиксировано чуть более чем через месяц после того, как губернатор штата Грэг Эббот объявил об окончании обязательной изоляции на дому, и началось постепенное открытие предприятий. Большинству предприятий разрешено работать на 50% мощности, в ресторанах может быть не более 10 человек.

Ранее сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно следит за ситуацией с протестами, связанными с гибелью Джорджа Флойда, и как они могут повлиять на статистику по COVID-19.