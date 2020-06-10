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Распространение нового коронавируса
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В Техасе число госпитализированных с COVID-19 второй день бьет рекорды
2020-06-10T12:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
техас
в мире
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коронавирус covid-19, техас, в мире

В Техасе число госпитализированных с COVID-19 второй день бьет рекорды

12:15 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число госпитализированных жителей американского штата Техас, заразившихся коронавирусом нового типа, достигло рекордных значений, также зафиксировано резкое увеличение числа заражений, сообщает газета Texas Tribune.
В понедельник власти штата сообщили о том, что в больницах от COVID-19 лечатся 1935 человек, во вторник число госпитализированных составило 2056. Предыдущий пик госпитализаций был зафиксирован 5 мая, когда власти заявили, что в больницах находятся 1888 техасцев.
Издание отмечает, что количество новых случаев заражения выросло примерно на 71% за последние две недели. По данным депздрава штата Техас, основные вспышки зафиксированы в тюрьмах и на мясокомбинатах, где проводится массовое или точечное тестирование.
Эпидемиолог Ребекка Фишер, слова которой приводит газета, отметила, что резкое увеличение случаев произошло из-за мероприятий конца мая, посвященных Дню поминовения. После этого техасцы участвовали в протестах против полицейского насилия из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
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По последним данным депздрава штата, суммарно медики выявили 77 253 случая заражения новым коронавирусом. Уже вылечились, согласно оценкам, более 51,1 тысячи человек, все еще болеют 24,2 тысячи. В общей сложности скончались 1853 зараженных.
Как отмечает газета, такое увеличение зафиксировано чуть более чем через месяц после того, как губернатор штата Грэг Эббот объявил об окончании обязательной изоляции на дому, и началось постепенное открытие предприятий. Большинству предприятий разрешено работать на 50% мощности, в ресторанах может быть не более 10 человек.
Ранее сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) внимательно следит за ситуацией с протестами, связанными с гибелью Джорджа Флойда, и как они могут повлиять на статистику по COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТехасВ мире
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