Эксперт рассказал об отставании США в создании гиперзвукового оружия

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Испытания американского гиперзвукового оружия находятся на начальном этапе, отставание Испытания американского гиперзвукового оружия находятся на начальном этапе, отставание США от России в этой отрасли оценивается пятью годами, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков

Ранее издание Aviation Week сообщило, что новейшая американская гиперзвуковая ракета HAWC едва не улетела в свободный полет на испытаниях в США, но была вовремя уничтожена. По данным издания, ракета случайно отделилась от самолета-носителя B-52 во время летного испытания. Причина происшествия, которое, как полагают, было связано с самолетом из 419-й летно-испытательной эскадрильи с базы "Эдвардс" в Калифорнии, расследуется.

"Американцы находятся на начальном этапе создания этой ракеты, чтобы её доделать и поставить на вооружение, им потребуется ещё около пяти лет. Именно так я бы оценивал их отставание от гиперзвуковой программы России", - сказал Сивков.

Эксперт отметил, что за пять лет американская "оборонка" способна создать гиперзвуковую ракету класса "воздух-земля", на разработку и испытания противокорабельных образцов у США уйдёт больше времени.

"Если это противокорабельная ракета, то у неё должна быть головка самонаведения. Проблема её работы при полёте на таких больших скоростях – порядка 10 махов, то есть 3 километра в секунду - заключаются в том, что в носовой части ракеты возникает так называемая ионная линза, то есть зона перегретого воздуха, которая не пропускает электромагнитное излучение (необходимое для обнаружения цели – ред.). В России решили это проблему, в США – пока нет, поэтому на создание противокорабельной гиперзвуковой ракеты у них уйдёт ещё больше времени", - пояснил собеседник агентства.

Случаю с ракетой HAWC эксперт не придает большого значения. "Такие события, как подрыв ракеты во время экспериментального пуска, – это рядовые вещи. Мы не знаем цели этого испытания, это могли быть так называемые бросковые испытания, в ходе которых отрабатывается вопрос отрыва этой ракеты от самолёта и проверка работы её систем после пуска, после чего она должна быть уничтожена, чтобы не нанести ущерб на земле – такое бывает. Бывает и просто аварийная ситуация, когда ракета неправильно отделилась от самолёта из-за неправильной работы бортовых систем", - пояснил Сивков.