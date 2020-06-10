https://ria.ru/20200610/1572736381.html
Китай сможет заместить поставки микрочипов из США, уверен посол
2020-06-10T12:06
2020-06-10T12:06
чжан ханьхуэй
пекин
китай
сша
в мире
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чжан ханьхуэй, пекин, китай, сша, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пекин
сможет полностью наладить производство микрочипов, чтобы заместить поставки из США
, заявил в среду посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
.
"Они - США - хотят прервать поставки Китаю
чипов. Конечно, это будет сложно для китайских производителей, но мы очень хорошо развиваем собственные технологии по производству чипов. И думаю, что рано или поздно настанет время, когда мы сможем полностью гарантировать их производство", - сказал посол на пресс-конференции в миа "россия сегодня".
При этом он отверг обвинения, что Пекин якобы ворует технологии у США.
"Когда они говорят, что Китай ворует технологии, пожалуйста, пусть назовут, какие технологии мы воровали", - заявил посол.
США обвиняют КНР в том, что она присылает своих специалистов учиться и вести исследования в американских университетах, чтобы затем красть интеллектуальную собственность и технологии. Администрация США объявляла, что лишь за 2019 год были предъявлены обвинения в этой связи более чем 50 лицам.