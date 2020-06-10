Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572736339.html
Колокольцев стал почетным гражданином Пензенской области
2020-06-10T12:11
владимир александров
иван белозерцев
владимир колокольцев
нижнеломовский район
пензенская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245525_281:0:2836:1437_1200x0_80_0_0_7969e2b12908f0cd66ef23de2d72f24f.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572632057.html
1
нижнеломовский район
пензенская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572736339.html?chat_room_id=1572736339
Новости
ru-RU
80
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245525_281:0:2836:1437_1200x0_80_0_0_7969e2b12908f0cd66ef23de2d72f24f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245525_105:0:2836:2048_1200x0_80_0_0_efb09972b61cacedcb632dcef67e3fc8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565245525_788:0:2836:2048_1200x0_80_0_0_9e62d6e16cbe43712f7063b77270159c.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир александров, иван белозерцев, владимир колокольцев, нижнеломовский район, пензенская область, общество

Колокольцев стал почетным гражданином Пензенской области

12:06 10.06.2020 (обновлено: 12:11 10.06.2020)
80
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты законодательного собрания Пензенской области в среду присвоили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву звание почетного гражданина региона.
"Предлагается за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание "Почетный гражданин Пензенской области" Колокольцеву Владимиру Александровичу… Решение принимается единогласно. Поздравляем Владимира Александровича с присвоением звания "Почетный гражданин Пензенской области", - сказал председатель заксобрания Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого ведется на сайте регионального парламента.
Он отметил, что Колокольцев является уроженцем города Нижний Ломов Пензенской области, начинал свою трудовую деятельность на предприятиях Нижнеломовского района, а после службы в армии прошел путь от рядового сотрудника милиции до генерала полиции - министра внутренних дел РФ.
"Владимир Александрович Колокольцев принимает активное участие в формировании федерального законодательства, в совершенствовании нормативно-правовой практики. Владимир Александрович не теряет связи с нашим регионом, оказывает содействие Пензенской области, пензенскому землячеству, ветеранским организациям, общественным объединениям, патриотическим движениям, воспитательной работе с молодежью", - добавил Лидин.
Согласно материалам на сайте заксобрания, с инициативой присвоения почетного звания Колокольцеву выступили совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области и администрация Нижнеломовского района, ходатайства которых поддержал губернатор Иван Белозерцев. Уточняется, что Колокольцев с 1 августа 2008 года является почетным гражданином города Нижний Ломов.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
8 июня, 15:03
Путин присвоил Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла
311005
Обсудить 1
Владимир АлександровИван БелозерцевВладимир КолокольцевНижнеломовский районПензенская областьОбщество
Рекомендуем
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Красная площадь в Москве
Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Инспектор ГИБДД во время патрулирования на улицах Москвы в период самоизоляции граждан
ГИБДД разработала новый метод проверки водителей на трезвость
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: Россия не отправляла приглашение на парад Победы Зеленскому
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни
Стратегический ракетоносец Ту-95МС ВКС России
США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник
Самолет в небе
РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В ГИБДД рассказали о нарушениях ПДД Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния