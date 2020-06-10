Колокольцев стал почетным гражданином Пензенской области

САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Депутаты законодательного собрания Пензенской области в среду присвоили министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву звание почетного гражданина региона.
"Предлагается за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание "Почетный гражданин Пензенской области" Колокольцеву Владимиру Александровичу… Решение принимается единогласно. Поздравляем Владимира Александровича с присвоением звания "Почетный гражданин Пензенской области", - сказал председатель заксобрания Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого ведется на сайте регионального парламента.
Он отметил, что Колокольцев является уроженцем города Нижний Ломов Пензенской области, начинал свою трудовую деятельность на предприятиях Нижнеломовского района, а после службы в армии прошел путь от рядового сотрудника милиции до генерала полиции - министра внутренних дел РФ.
"Владимир Александрович Колокольцев принимает активное участие в формировании федерального законодательства, в совершенствовании нормативно-правовой практики. Владимир Александрович не теряет связи с нашим регионом, оказывает содействие Пензенской области, пензенскому землячеству, ветеранским организациям, общественным объединениям, патриотическим движениям, воспитательной работе с молодежью", - добавил Лидин.
Согласно материалам на сайте заксобрания, с инициативой присвоения почетного звания Колокольцеву выступили совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск области и администрация Нижнеломовского района, ходатайства которых поддержал губернатор Иван Белозерцев. Уточняется, что Колокольцев с 1 августа 2008 года является почетным гражданином города Нижний Ломов.