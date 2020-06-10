Колокольцев стал почетным гражданином Пензенской области

"Предлагается за особые заслуги перед Пензенской областью и ее населением присвоить звание "Почетный гражданин Пензенской области" Колокольцеву Владимиру Александровичу… Решение принимается единогласно. Поздравляем Владимира Александровича с присвоением звания "Почетный гражданин Пензенской области", - сказал председатель заксобрания Валерий Лидин на заседании, онлайн-трансляция которого ведется на сайте регионального парламента.