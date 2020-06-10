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Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах
2020-06-10T12:05
малгожата кидава-блоньска
рафал тшасковски
согласие
ярослав качиньский
польша
право и справедливость
в мире
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малгожата кидава-блоньска, рафал тшасковски, согласие , ярослав качиньский, польша, право и справедливость, в мире

Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах

12:05 10.06.2020
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© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
ВАРШАВА, 10 июн – РИА Новости. Председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский грозит республике тяжелым кризисом в случае проигрыша действующего президента Анджея Дуды на выборах главы государства, которые должны пройти 28 июня.
Качиньский направил активистам своей партии письмо, где говорится, что "переизбрание Анджея Дуды на пост президента отвечает элементарным интересам Польши".
Лидер PiS утверждает, что Дуда является соавтором "хороших изменений, то есть реформ в сфере экономики, внешней политики и безопасности".
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В своем письме Качиньский обрушился с критикой на оппозицию, обвинив ее в том, что не удалось провести выборы президента 10 мая, как планировалось ранее.
"У нас на родине пандемия использовалась, чтобы спровоцировать конституционный кризис. Действия оппозиции, как на общенациональном уровне, так и, в частности, в органах местного самоуправления, помешали проведению выборов в конституционные сроки, то есть 10, 17 или 23 мая", - написал он в своем письме.
При этом он утверждает, что победа на выборах кандидата от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафала Тшасковского "будет означать тяжелый политический, социальный и моральный кризис".
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Данные последних социологических опросов свидетельствуют о том, что во второй тур выборов могут выйти Дуда и Тшасковский, где Дуда имеет шансы выиграть с минимальным преимуществом.
Ранее выборы были назначены на 10 мая, но политические споры привели к тому, что власти страны не успели подготовиться к их проведению в новых условиях, во время эпидемии коронавируса. Правящая партия "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая, как планировалось ранее. Государственная избирательная комиссия признала выборы несостоявшимися.
При этом власти страны находятся в цейтноте, так как 6 августа завершается срок полномочий действующего президента Анджея Дуды. Для того чтобы не нарушить конституцию страны, первый тур выборов должен пройти не позже, чем 28 июня.
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Это значит, что претенденты на президентское кресло получили крайне мало времени на сбор необходимых 100 тысяч подписей и агитацию. Причем недавно принятый парламентом закон предусматривает, что кандидаты, зарегистрированные на несостоявшихся 10 мая выборах, останутся таковыми на новых выборах. Те же, кто захочет присоединиться к избирательной кампании, вынуждены будут проходить все процедуры в сжатые сроки. Это касается, в частности, претендента от оппозиционного объединения "Гражданская платформа" Рафала Тшасковского, так как оппозиция несколько недель назад решила сменить своего кандидата, которым ранее была Малгожата Кидава-Блоньская.
Ранее на пост президента претендовали 10 человек, в том числе действующий глава государства Дуда.
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Малгожата Кидава-БлоньскаРафал ТшасковскиСогласиеЯрослав КачиньскийПольшаПраво и справедливостьВ мире
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