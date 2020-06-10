Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичей в выходные ожидает малооблачная погода, без осадков и до 23 тепла, в ночь на субботу возможны локальные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Москвичей в выходные ожидает малооблачная погода, без осадков и до 23 тепла, в ночь на субботу возможны локальные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"В ночь на субботу возможны локальные дожди и ночью уже плюс 10-15. Днем к нам придет Скандинавский антициклон, поэтому распогодится, осадки прекратятся, выглянет солнце. Суббота будет прохладной, в Москве не больше 19-21, по области 17-22", - сообщил Тишковец.

По словам синоптика, в воскресенье антициклон усилит свои позиции, поэтому на небе не будет облаков. Погода малооблачная, осадки исключены. Температура ночью опустится до плюс 9-11, днем плюс 21-23.

"На следующей неделе шикарная погода, никаких осадков, постепенно начнется прогрев. Ночью в понедельник плюс 8-13, днем уже до плюс 20-25 градусов", - добавил синоптик.

Тишковец отметил, что в последующие дни жары не будет и температура будет варьироваться в пределах плюс 23-28.