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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
2020-06-10T12:03
евгений тишковец
москва
общество
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евгений тишковец, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

12:03 10.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Москвичей в выходные ожидает малооблачная погода, без осадков и до 23 тепла, в ночь на субботу возможны локальные дожди, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на субботу возможны локальные дожди и ночью уже плюс 10-15. Днем к нам придет Скандинавский антициклон, поэтому распогодится, осадки прекратятся, выглянет солнце. Суббота будет прохладной, в Москве не больше 19-21, по области 17-22", - сообщил Тишковец.
Пешеходы в Москве во время дождя
5 июня, 12:11
Это не конец. МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде в Москве
По словам синоптика, в воскресенье антициклон усилит свои позиции, поэтому на небе не будет облаков. Погода малооблачная, осадки исключены. Температура ночью опустится до плюс 9-11, днем плюс 21-23.
"На следующей неделе шикарная погода, никаких осадков, постепенно начнется прогрев. Ночью в понедельник плюс 8-13, днем уже до плюс 20-25 градусов", - добавил синоптик.
Тишковец отметил, что в последующие дни жары не будет и температура будет варьироваться в пределах плюс 23-28.
"Вторая половина июня мне очень нравится - никакой экстремальной жары, ни проливных дождей", - заключил метеоролог.
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
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