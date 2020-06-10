Депутат прокомментировала снятие с HBO Max фильма "Унесенные ветром"

"Они, американцы, лучше знают свою аудиторию, чем мы с вами. И раз они так поступают, стало быть, у них есть на это резоны. И не мне их оценивать. Я считаю, что корень проблемы совсем не в литературе, но, может, у них любое напоминание о рабстве вызывает такую реакцию. Это примерно так, как у нас (вопрос) "надо ли захоранивать Ленина или не надо?". И сразу начинается драка. Потому что страна разделилась пополам", - сказала Драпеко РИА Новости.