Депутат прокомментировала снятие с HBO Max фильма "Унесенные ветром"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Американская стриминговая платформа HBO Max, которая убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем, лучше знает свою аудиторию и, значит, видит в этом необходимость, в России также есть свои болезненные темы, например, вопрос о захоронении Ленина, считает первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
Ранее американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
"Они, американцы, лучше знают свою аудиторию, чем мы с вами. И раз они так поступают, стало быть, у них есть на это резоны. И не мне их оценивать. Я считаю, что корень проблемы совсем не в литературе, но, может, у них любое напоминание о рабстве вызывает такую реакцию. Это примерно так, как у нас (вопрос) "надо ли захоранивать Ленина или не надо?". И сразу начинается драка. Потому что страна разделилась пополам", - сказала Драпеко РИА Новости.
С конца мая во многих крупных городах США проходят протесты и беспорядки в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.
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