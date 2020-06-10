https://ria.ru/20200610/1572735925.html
Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России
2020-06-10T12:00
2020-06-10T12:00
распространение нового коронавируса
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
европа
общество
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анатолий альтштейн, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, европа, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Отчетливое снижение заболеваемости коронавирусом
, скорее всего, начнется через месяц, все зависит от того, как люди будут соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн
.
"В Европе
довольно значительно снизилась эпидемия, у нас пока задержалась. Надо сказать, что, в отличие от Европы, у нас намного ниже летальность. Я думаю, что все-таки не меньше месяца понадобится, чтобы добиться отчетливого снижения (заболеваемости)", - рассказал Альтштейн.
Он отметил, что Россия - большая по площади страна, и эпидемия в регионах идет по-разному. Важно продолжать соблюдать меры профилактики даже после снятия ограничений.
"Противоэпидемические мероприятия никто не отменяет, просто контроль за ними ослабляется. Ответственность переносится на плечи людей... Нужны и маски, и перчатки, и самоизоляция, нужно дистанцирование обязательно. Те, кто могут быть на самоизоляции, должны остаться на самоизоляции, те, кто могут работать удаленно, тоже должны продолжать такую работу", - пояснил эксперт.
По его словам, эпидемиологи ожидали большего успеха в снижении заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, длительное нахождение на плато связано с тем, что люди недостаточно хорошо соблюдают противоэпидемические меры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.