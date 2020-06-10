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Распространение нового коронавируса
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Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России
2020-06-10T12:00
распространение нового коронавируса
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Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России

12:00 10.06.2020
27755
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Отчетливое снижение заболеваемости коронавирусом, скорее всего, начнется через месяц, все зависит от того, как люди будут соблюдать меры профилактики, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.
Европе довольно значительно снизилась эпидемия, у нас пока задержалась. Надо сказать, что, в отличие от Европы, у нас намного ниже летальность. Я думаю, что все-таки не меньше месяца понадобится, чтобы добиться отчетливого снижения (заболеваемости)", - рассказал Альтштейн.
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Он отметил, что Россия - большая по площади страна, и эпидемия в регионах идет по-разному. Важно продолжать соблюдать меры профилактики даже после снятия ограничений.
"Противоэпидемические мероприятия никто не отменяет, просто контроль за ними ослабляется. Ответственность переносится на плечи людей... Нужны и маски, и перчатки, и самоизоляция, нужно дистанцирование обязательно. Те, кто могут быть на самоизоляции, должны остаться на самоизоляции, те, кто могут работать удаленно, тоже должны продолжать такую работу", - пояснил эксперт.
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По его словам, эпидемиологи ожидали большего успеха в снижении заболеваемости коронавирусом в России, скорее всего, длительное нахождение на плато связано с тем, что люди недостаточно хорошо соблюдают противоэпидемические меры.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоЕвропаОбщество
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