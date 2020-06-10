Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России

Он отметил, что Россия - большая по площади страна, и эпидемия в регионах идет по-разному. Важно продолжать соблюдать меры профилактики даже после снятия ограничений.

"Противоэпидемические мероприятия никто не отменяет, просто контроль за ними ослабляется. Ответственность переносится на плечи людей... Нужны и маски, и перчатки, и самоизоляция, нужно дистанцирование обязательно. Те, кто могут быть на самоизоляции, должны остаться на самоизоляции, те, кто могут работать удаленно, тоже должны продолжать такую работу", - пояснил эксперт.