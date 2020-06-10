Эксперт оценил решение HBO Max убрать "Унесенных ветром" с платформы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение стримингового сервиса HBO Max убрать фильм "Унесенные ветром" со своей платформы - это типичная конъюнктура, сделано на злобу дня, считает директор Фонда изучения США имени Решение стримингового сервиса HBO Max убрать фильм "Унесенные ветром" со своей платформы - это типичная конъюнктура, сделано на злобу дня, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.

Ранее издание Wall Street Journa l сообщило, что американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".

"Это типичная конъюнктура, характерная для нынешнего Голливуда, когда надо дать лишнюю премию, роль. Это не имеет отношения к реальной борьбе за права афроамериканцев. Это видимость борьбы", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.

Также он напомнил, что фильм основан на книге, и в таком случае следует "и ее надо из библиотеки изымать".

"Этот фильм - классика, популярная на протяжении десятилетий, многие американцы его смотрели. Тогда нужно и других классиков американской литературы убирать, того же Фолкнера и многих других, которые так или иначе были связаны с югом. Поэтому это, конечно, на злобу дня делается. Многие белые американцы сейчас уходят со своих должностей, чтобы предоставить ее афроамериканцу. То же самое и здесь. Очередное поветрие, которое постепенно сойдет на нет", - подчеркнул он.

"Я понимаю, если бы речь шла о провокационных фильмах, как "Рождение нации" снятый в 1915 году. Вот это надо было бы подумать дважды, оставлять в прокате такой фильм или нет. А что касается "Унесенных ветром", я не думаю, что это будет иметь какое-то широкое распространение", - добавил он.