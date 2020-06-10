Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200610/1572735796.html
Эксперт оценил решение HBO Max убрать "Унесенных ветром" с платформы
2020-06-10T11:59
культура
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
франклин рузвельт
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151359/65/1513596540_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_f476d0ccbde8fbf83adb0f5564c635ea.jpg
https://ria.ru/20200531/1572227058.html
https://ria.ru/20200610/1572721317.html
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572735796.html?chat_room_id=1572735796
Новости
ru-RU
610
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/151359/65/1513596540_0:0:3000:1688_1200x0_80_0_0_f476d0ccbde8fbf83adb0f5564c635ea.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151359/65/1513596540_0:0:2976:2232_1200x0_80_0_0_99313fffa62f7fec989a12930b5ed08e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151359/65/1513596540_334:0:2566:2232_1200x0_80_0_0_25d3f51abadc92f3f37e6231c34f6531.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, франклин рузвельт, сша, в мире

Эксперт оценил решение HBO Max убрать "Унесенных ветром" с платформы

11:59 10.06.2020
610
© AP PhotoВивьен Ли и Кларк Гейбл в фильме "Унесенные ветром". 1939
Вивьен Ли и Кларк Гейбл в фильме Унесенные ветром. 1939
© AP Photo
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение стримингового сервиса HBO Max убрать фильм "Унесенные ветром" со своей платформы - это типичная конъюнктура, сделано на злобу дня, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".
"Это типичная конъюнктура, характерная для нынешнего Голливуда, когда надо дать лишнюю премию, роль. Это не имеет отношения к реальной борьбе за права афроамериканцев. Это видимость борьбы", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Также он напомнил, что фильм основан на книге, и в таком случае следует "и ее надо из библиотеки изымать".
Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
31 мая, 08:00
"Черная война" в США: худшее еще впереди
"Этот фильм - классика, популярная на протяжении десятилетий, многие американцы его смотрели. Тогда нужно и других классиков американской литературы убирать, того же Фолкнера и многих других, которые так или иначе были связаны с югом. Поэтому это, конечно, на злобу дня делается. Многие белые американцы сейчас уходят со своих должностей, чтобы предоставить ее афроамериканцу. То же самое и здесь. Очередное поветрие, которое постепенно сойдет на нет", - подчеркнул он.
"Я понимаю, если бы речь шла о провокационных фильмах, как "Рождение нации" снятый в 1915 году. Вот это надо было бы подумать дважды, оставлять в прокате такой фильм или нет. А что касается "Унесенных ветром", я не думаю, что это будет иметь какое-то широкое распространение", - добавил он.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности, еще трое были уволены.
Фильм Унесенные ветром(1939)
Вчера, 06:29Культура
HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем
940031
Обсудить 0
КультураБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаФранклин РузвельтСШАВ мире
Рекомендуем
Милорад Додик
Член президиума БиГ приедет в Москву на парад Победы
Кадр из фильма Унесенные ветром
Депутат прокомментировала снятие с HBO Max фильма "Унесенные ветром"
Президент Польши Анджей Дуда
В Польше не будет однополых браков, заявил президент
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский пригрозил Польше кризисом в случае проигрыша Дуды на выборах
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Не заметим потери": Лоза прокомментировал уголовное дело Ефремова
Врач
В Техасе число госпитализированных с COVID-19 второй день бьет рекорды
Американский авианосец CVN-78 Gerald R. Ford
Новейший американский авианосец вышел из строя во время тестового похода
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Деловой район Пекина Гомао
Китай сможет заместить поставки микрочипов из США, уверен посол
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Фильм Унесенные ветром(1939)
HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем
Коронавирус
Вирусолог рассказал, когда снизится распространение коронавируса в России
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В МВД подтвердили, что Ефремов был в машине один
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния