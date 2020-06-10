Эксперт оценил решение HBO Max убрать "Унесенных ветром" с платформы

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Решение стримингового сервиса HBO Max убрать фильм "Унесенные ветром" со своей платформы - это типичная конъюнктура, сделано на злобу дня, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм "Унесенные ветром" из-за расовых тем на фоне масштабных протестов в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Отмечается, что фильм может быть возвращен на платформу, однако его будет сопровождать примечания по поводу содержащихся в нем "противоречивых тем".
"Это типичная конъюнктура, характерная для нынешнего Голливуда, когда надо дать лишнюю премию, роль. Это не имеет отношения к реальной борьбе за права афроамериканцев. Это видимость борьбы", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
Также он напомнил, что фильм основан на книге, и в таком случае следует "и ее надо из библиотеки изымать".
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"Этот фильм - классика, популярная на протяжении десятилетий, многие американцы его смотрели. Тогда нужно и других классиков американской литературы убирать, того же Фолкнера и многих других, которые так или иначе были связаны с югом. Поэтому это, конечно, на злобу дня делается. Многие белые американцы сейчас уходят со своих должностей, чтобы предоставить ее афроамериканцу. То же самое и здесь. Очередное поветрие, которое постепенно сойдет на нет", - подчеркнул он.
"Я понимаю, если бы речь шла о провокационных фильмах, как "Рождение нации" снятый в 1915 году. Вот это надо было бы подумать дважды, оставлять в прокате такой фильм или нет. А что касается "Унесенных ветром", я не думаю, что это будет иметь какое-то широкое распространение", - добавил он.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности, еще трое были уволены.