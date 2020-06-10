В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 34 тысячи

По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 34 316 случаев заражения, за последние сутки - 1 240. Накануне прирост составлял 1 043 зараженных. Скончались с начала эпидемии в общей сложности 1959 человек, 36 - за последние 24 часа.