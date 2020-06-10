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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 34 тысячи
2020-06-10T11:57
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, индонезия, в мире

В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 34 тысячи

11:57 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач
Врач
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 34 тысячи, более 1,2 тысячи человек заболели за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 34 316 случаев заражения, за последние сутки - 1 240. Накануне прирост составлял 1 043 зараженных. Скончались с начала эпидемии в общей сложности 1959 человек, 36 - за последние 24 часа.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 12 129 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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