В Индонезии число случаев заражения коронавирусом превысило 34 тысячи

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Количество случаев заражения новым типом коронавируса в Индонезии превысило 34 тысячи, более 1,2 тысячи человек заболели за сутки, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время в Индонезии выявили 34 316 случаев заражения, за последние сутки - 1 240. Накануне прирост составлял 1 043 зараженных. Скончались с начала эпидемии в общей сложности 1959 человек, 36 - за последние 24 часа.
Отмечается, что в стране после заражения COVID-19 выздоровели 12 129 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.