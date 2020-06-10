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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200610/1572735627.html
Более 96 тысяч участков будут работать на голосовании по поправкам
2020-06-10T11:57
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
владимир путин
политика
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элла памфилова, конституция рф, владимир путин, политика

Более 96 тысяч участков будут работать на голосовании по поправкам

11:57 10.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 96 тысяч участков будет организовано для голосования по поправкам в Конституцию РФ, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Для проведения общероссийского голосования на территории РФ будет задействовано 96,5 тысяч участков для голосования, в том числе почти 94 тысячи участков, образованных в общем порядке, то есть это традиционные участки для выборов. И около двух с половиной тысяч участков, которые образованы в местах временного пребывания участников для голосования и других подобных местах - то, что традиционно мы делаем на всех выборах, ничего дополнительного здесь нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она пояснила, что среди этих 2,5 тысяч 1131 участок для голосования в больницах, санаториях и других местах временного пребывания, 20 участков для голосования в отдаленных или труднодоступных местностях, 908 участков на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, 127 участков - в местах содержания под стражей, 8 участков - на полярных станциях и в других местах.
На всех таких участках сформированы участковые комиссии.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве
Вчера, 10:19Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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