Более 96 тысяч участков будут работать на голосовании по поправкам

"Для проведения общероссийского голосования на территории РФ будет задействовано 96,5 тысяч участков для голосования, в том числе почти 94 тысячи участков, образованных в общем порядке, то есть это традиционные участки для выборов. И около двух с половиной тысяч участков, которые образованы в местах временного пребывания участников для голосования и других подобных местах - то, что традиционно мы делаем на всех выборах, ничего дополнительного здесь нет", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.