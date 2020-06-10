В Подмосковье 11 июня откроют семь "Кинопаркингов"

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Семь "Кинопаркингов" заработают в Подмосковье в четверг 11 июня, все кинопоказы будут бесплатными и запланированы на одно время, сообщает пресс-служба региональной минкультуры.
"С 11 июня на территории Подмосковья открываются семь "Кинопаркингов". Этот формат "кино из машины" популярен во всем мире. Надеюсь, он понравится нашим жителям и москвичам, которые захотят присоединиться. Все соскучились по кино. Мы не можем запустить новые релизы, так как кинокомпании перенесли их, но наше Мособлкино постаралось подобрать хорошие российские и зарубежные фильмы. Все кинопоказы будут бесплатными и запланированы в одно время – в 21.45. Мы даже думаем, как сделать попкорн на "Кинопаркинге", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова, которую цитирует пресс-служба.
Автокинотеатры откроют на парковках торговых центров в Домодедово, Балашихе, Солнечногорске, Пушкино, в парках Одинцово и в атриуме "Новый Иерусалим" в Истре, рассказала министр. В афише премьеры российского кинопроката, в том числе прошлых лет, также зарубежные фильмы, отметила она.
"На каждой площадке "Кинопаркинга" количество машиномест будет зависеть от ее площади. Организаторы продумали фуд-корты и санитарные модули", - рассказали в пресс-службе.
Подробную информацию по датам кинопоказов можно посмотреть на сайте министерства культуры Московской области.