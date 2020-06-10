В Подмосковье 11 июня откроют семь "Кинопаркингов"

"С 11 июня на территории Подмосковья открываются семь "Кинопаркингов". Этот формат "кино из машины" популярен во всем мире. Надеюсь, он понравится нашим жителям и москвичам, которые захотят присоединиться. Все соскучились по кино. Мы не можем запустить новые релизы, так как кинокомпании перенесли их, но наше Мособлкино постаралось подобрать хорошие российские и зарубежные фильмы. Все кинопоказы будут бесплатными и запланированы в одно время – в 21.45. Мы даже думаем, как сделать попкорн на "Кинопаркинге", - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова, которую цитирует пресс-служба.