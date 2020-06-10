ФАС видит значительные риски нарушений со стороны банков в период кризиса

"С точки зрения нарушения именно антимонопольного законодательства мы видим значительные риски недобросовестного поведения кредитных организаций: для удержания старых и привлечения новых клиентов банки, например, могут объявлять различные программы, условия которых будут раскрываться либо выполняться не в полной мере", - сказал он.