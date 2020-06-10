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ФАС видит значительные риски нарушений со стороны банков в период кризиса
2020-06-10T12:05
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС видит значительные риски нарушений со стороны банков в период кризиса

12:05 10.06.2020
159
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЗдание Федеральной антимонопольной службы России
Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит значительные риски нарушений со стороны банков страны в период текущего экономического кризиса, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Андрей Кашеваров.
"С точки зрения нарушения именно антимонопольного законодательства мы видим значительные риски недобросовестного поведения кредитных организаций: для удержания старых и привлечения новых клиентов банки, например, могут объявлять различные программы, условия которых будут раскрываться либо выполняться не в полной мере", - сказал он.
Собеседник агентства также отметил, что если регулятор выявит такие нарушения, то будет пресекать их в рамках своих полномочий.
"Все поступающие обращения мы рассматриваем и проверяем индивидуально как при помощи направления запросов необходимой информации, так и анализа имеющейся в открытом доступе информации", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 12.00 мск.
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