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В Свердловской области умерли еще два пациента с коронавирусом
2020-06-10T11:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
свердловская область
происшествия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, свердловская область, происшествия

В Свердловской области умерли еще два пациента с коронавирусом

11:54 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 48", - говорится в сообщении.
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За последние сутки в регионе зафиксировано 284 новых случая заболевания COVID-19. Специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Нижних Серег, Среднеуральска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Староуткинска, Сысертского, Туринского и Тугулымского городских округов, поселка Уральский.
В регионе всего зарегистрировано 8194 случая COVID-19, уточняет штаб. Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, 71 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 35 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 147 человек, всего за весь период вылечились 3642 пациента, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Свердловская областьПроисшествия
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