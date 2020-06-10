В Свердловской области умерли еще два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июн - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 48", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе зафиксировано 284 новых случая заболевания COVID-19. Специалистами лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Асбеста, Белоярского, Березовского, Верхнего Дуброво, Верхних Серег, Верхней Пышмы, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Новой Ляли, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Невьянска, Нижних Серег, Среднеуральска, Полевского, Первоуральска, Ревды, Североуральска, Староуткинска, Сысертского, Туринского и Тугулымского городских округов, поселка Уральский.
В регионе всего зарегистрировано 8194 случая COVID-19, уточняет штаб. Состояние 79 госпитализированных оценивается как тяжелое, 71 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 35 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 642. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписаны 147 человек, всего за весь период вылечились 3642 пациента, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.