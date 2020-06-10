https://ria.ru/20200610/1572735409.html
На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за подтопления четырех поселков
2020-06-10T11:54
2020-06-10T11:54
ми-8
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пенжинский район
происшествия
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ми-8, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пенжинский район, происшествия
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июн — РИА Новости.
Режим чрезвычайной ситуации введён в Пенжинском районе
на севере Камчатки из-за сложной паводковой обстановки, сообщает краевой главк МЧС
.
"На настоящий момент из-за активного снеготаяния и прошедших дождей значительно повысились уровни воды в четырёх реках. Частично подтоплены сёла Парень, Оклан, Аянка, Слаутное", - говорится в сообщении.
По данным спасательного ведомства, в настоящее время в селе Парень подтоплено шесть жилых домов и приусадебные участки, в селе Аянка — приусадебные участки и несколько административных зданий, похожая ситуация складывается в Слаутном и Оклане. Кроме того, ранее из села Парень в село Манилы вертолётом МЧС были эвакуированы порядка 40 человек. Часть людей разместили у их родственников, для остальных был развёрнут пункт временного размещения в местном доме-интернате.
"В ходе проведённого заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Пенжинского района было принято решение ввести там режим ЧС. Социального напряжения среди населения нет", - отмечают в МЧС.
В краевом главке также добавили, что в четверг планируется направить в Пенжинский район аэромобильную группировку Камчатского спасательного центра для мониторинга паводковой обстановки и оказания помощи населению. Вертолёт Ми-8
МЧС России поднимется в воздух, как только позволят погодные условия.