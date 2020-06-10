На севере Камчатки ввели режим ЧС из-за подтопления четырех поселков

По данным спасательного ведомства, в настоящее время в селе Парень подтоплено шесть жилых домов и приусадебные участки, в селе Аянка — приусадебные участки и несколько административных зданий, похожая ситуация складывается в Слаутном и Оклане. Кроме того, ранее из села Парень в село Манилы вертолётом МЧС были эвакуированы порядка 40 человек. Часть людей разместили у их родственников, для остальных был развёрнут пункт временного размещения в местном доме-интернате.