В ЯНАО проверят детские площадки после обнаружения лезвий на одной из них

Женщина во вторник разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" публикацию, сообщив, что на детской игровой площадке во дворе жилой многоэтажки обнаружила несколько бритвенных лезвий, приклеенных скотчем. Она проиллюстрировала пост соответствующей фотографией, а также уточнила, что ее сын, катаясь на горке, порезал себе футболку об одно из таких лезвий. Жительница сообщила, что убрала лезвия.