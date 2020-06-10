Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572735376.html
В ЯНАО проверят детские площадки после обнаружения лезвий на одной из них
2020-06-10T11:53
новый уренгой
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_0:135:3163:1914_1200x0_80_0_0_07af3a9ddca44171b1dad019c11e4a31.jpg
новый уренгой
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572735376.html?chat_room_id=1572735376
Новости
ru-RU
1252
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_0:135:3163:1914_1200x0_80_0_0_07af3a9ddca44171b1dad019c11e4a31.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_217:0:2948:2048_1200x0_80_0_0_f7b4a2e9968f091d4e1ef8c7e4f5daa9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152889/73/1528897328_558:0:2606:2048_1200x0_80_0_0_533fed654dca09621c295fcd17fc1e7f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый уренгой, происшествия

В ЯНАО проверят детские площадки после обнаружения лезвий на одной из них

11:53 10.06.2020
1252
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
Вид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Вид на Новый Уренгой. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Все детские игровые площадки в Новом Уренгое (ЯНАО) будут проверены после того, как местная жительница сообщила о том, что обнаружила на одной из них прикрепленные скотчем бритвенные лезвия, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Женщина во вторник разместила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" публикацию, сообщив, что на детской игровой площадке во дворе жилой многоэтажки обнаружила несколько бритвенных лезвий, приклеенных скотчем. Она проиллюстрировала пост соответствующей фотографией, а также уточнила, что ее сын, катаясь на горке, порезал себе футболку об одно из таких лезвий. Жительница сообщила, что убрала лезвия.
"В соцсетях и интернет-изданиях появились фотографии детской площадки, расположенной в одном из жилых микрорайонов Нового Уренгоя, на которых изображены бритвенные лезвия, прикрепленные скотчем к поручням... В департаменте городского хозяйства созданы комиссии, которые проверят все детские площадки города", - сообщили в мэрии.
По словам начальника департамента Павла Карпова, которого цитирует пресс-служба администрации, ситуацией также займутся местные правоохранительные органы.
"По итогам проверки будут составлены комиссионные акты. Будет усилена работа по контролю за детскими площадками", - добавил он.
1130114
Обсудить 0
Новый УренгойПроисшествия
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал сроки планового перехода Москвы к нормальной жизни
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Не заметим потери": Лоза прокомментировал уголовное дело Ефремова
Полиция США
В США у дома мужчины, связанного с пропажей детей, нашли останки
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В МВД подтвердили, что Ефремов был в машине один
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
В Подмосковье могут открыть ТЦ и летние веранды перед выходными
Петр Порошенко перед началом внеочередного заседания Верховной рады
На Украине возбудили дело против Порошенко
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ
"Союзмультфильм" открывает собственную сеть мультимедийных парков
Врач скорой помощи возле больницы в Коммунарке
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Самолет в небе
РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии
Корабли НАТО в Черном море
Правительство предложило ужесточить правила захода кораблей в воды России
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния