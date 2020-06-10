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РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии
2020-06-10T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
олег пантелеев
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Всю заразу собирают за кордоном и везут в Россию. Что то надо делать, чтоб граждане России не страдали .
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коронавирус в россии, россия, олег пантелеев, дмитрий горин, "авиапорт", михаил мишустин, южная корея, финляндия, турция, швейцария, австрия, сша, болгария, индонезия, в мире

РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии

11:52 10.06.2020
24316
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле несколько сотен россиян выезжали за границу, сообщает РБК со ссылкой на зарубежную статистику.
Наибольшее число приездов зафиксировано в Южную Корею. Согласно данным национальной туристической организации страны, там находилось 1223 россиянина.

"Более одной тысячи человек из них были членами морских экипажей", — пишет РБК.

С туристическими целями в страну приехали 128 россиян, у еще четырех были деловые поездки, у одного — официальная цель, у 1090 указана иная цель поездки.
В Турции, согласно данным министерства культуры и туризма, в апреле были 922 россиянина, цели поездок не уточняются. В Болгарию, как отмечается, в апреле приехали 635 россиян, в Сербию — 190, в США — 136, в Индонезию —129, а в Финляндию — 122. Издание подчеркнуло, что финская статистика учитывает тех, кто остановился в местных гостиницах и других объектах размещения. Аналогично считают Швейцария (108 россиян) и Австрия (не более ста россиян).
Восемь граждан России в апреле пересекли границу Гонконга, семь — Сингапура, а на Тайвань приехал один россиянин.
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Как заявил гендиректор сервиса по бронированию "ВИП Сервис" Дмитрий Горин, из России могли уехать люди с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране. Как объяснил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, россияне с двойным гражданством могли воспользоваться эвакуационными рейсами. Кроме того, разовые перелеты могли совершаться на бизнес-джетах.
Россия 27 марта из-за пандемии коронавируса приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
В июне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут выезжать за границу для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Иностранцам в Россию можно будет въезжать только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
8 июня, 16:27Акценты
Полеты за границу скоро разрешат всем, но это не точноНе за горами тот день, когда россияне смогут беспрепятственно выезжать за границу. Слухи о том, как скоро это случится, множатся. Однако власти пока не называют точные даты возобновления международного сообщения.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияОлег ПантелеевДмитрий Горин"Авиапорт"Михаил МишустинЮжная КореяФинляндияТурцияШвейцарияАвстрияСШАБолгарияИндонезияВ мире
Популярные комментарии
Во как! А стариков держат взаперти и штрафуют еще и некоторых еще учат дубинками чтоб не забывал самоизоляцию! Для денежных мешков как и чиновников-небожителей общих запретов не существуют! Я вот смотрю на все это и положил большой болт на все эти потуги и изыскание запретов от правительства!
10 июня, 12:20
семен чехов
39204115
Всю заразу собирают за кордоном и везут в Россию. Что то надо делать, чтоб граждане России не страдали .
10 июня, 12:28
iil.1964
4220006
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