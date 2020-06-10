РБК: сотни россиян выехали за границу в апреле во время пандемии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле несколько сотен россиян выезжали за границу, сообщает РБК со ссылкой на зарубежную статистику.
Наибольшее число приездов зафиксировано в Южную Корею. Согласно данным национальной туристической организации страны, там находилось 1223 россиянина.
"Более одной тысячи человек из них были членами морских экипажей", — пишет РБК.
С туристическими целями в страну приехали 128 россиян, у еще четырех были деловые поездки, у одного — официальная цель, у 1090 указана иная цель поездки.
В Турции, согласно данным министерства культуры и туризма, в апреле были 922 россиянина, цели поездок не уточняются. В Болгарию, как отмечается, в апреле приехали 635 россиян, в Сербию — 190, в США — 136, в Индонезию —129, а в Финляндию — 122. Издание подчеркнуло, что финская статистика учитывает тех, кто остановился в местных гостиницах и других объектах размещения. Аналогично считают Швейцария (108 россиян) и Австрия (не более ста россиян).
Как заявил гендиректор сервиса по бронированию "ВИП Сервис" Дмитрий Горин, из России могли уехать люди с двойным гражданством или видом на жительство в другой стране. Как объяснил исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев, россияне с двойным гражданством могли воспользоваться эвакуационными рейсами. Кроме того, разовые перелеты могли совершаться на бизнес-джетах.
Россия 27 марта из-за пандемии коронавируса приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы, а также полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.
В июне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что россияне смогут выезжать за границу для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками. Иностранцам в Россию можно будет въезжать только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.