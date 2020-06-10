Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200610/1572735157.html
Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея
2020-06-10T21:02
культура
музыка
новости культуры
юсиф эйвазов
ильдар абдразаков
теодор курентзис
зальцбургский фестиваль
анна нетребко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102195/50/1021955038_0:104:2000:1229_1200x0_80_0_0_3e7c16e9a2c2562b32857958e659e1b9.jpg
https://ria.ru/20200226/1565161566.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
39
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/102195/50/1021955038_0:104:2000:1229_1200x0_80_0_0_3e7c16e9a2c2562b32857958e659e1b9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/102195/50/1021955038_113:0:1888:1331_1200x0_80_0_0_d1cb51cc1e25cb9baa45a54faa2f0d8d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/102195/50/1021955038_335:0:1666:1331_1200x0_80_0_0_7fe9abd095f60517d0fcd6da27866ccb.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
музыка, новости культуры, юсиф эйвазов, ильдар абдразаков, теодор курентзис, зальцбургский фестиваль, анна нетребко

Зальцбургский фестиваль уточнил программу своего столетнего юбилея

21:02 10.06.2020
39
© Фото : Tourismus SalzburgВид на город Зальцбург
Вид на город Зальцбург
© Фото : Tourismus Salzburg
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. На сайте Зальцбургского фестиваля появилась юбилейная программа из 110 представлений, которую организаторы вынуждены были модифицировать из-за ограничений, связанных с пандемией.
Фестиваль начнет отмечать свое столетие 1 августа текущего года и продолжит в полном объеме летом 2021 года.
Российское общество его друзей выделило основные события праздничной программы: оперу "Электра" Кшиштофа Варликовского, в которой ведущие партии исполнят литовские звезды Аушрине Стундите и Асмик Григорян, и "Так поступают все" Кристофа Лоя (на сцене Эльза Драйсиг, Марианн Кребасса, Леа Дезандр и Богдан Волков из России, для которого это выступление станет дебютным на фестивале).
В драматической части, как и каждый сезон, на Соборной площади исполнят "Имярек" Гуго фон Гофмансталя. Также запланированы две мировые премьеры: "Everywoman" Мило Рау и "Зденек Адамец" по тексту лауреата Нобелевской премии по литературе 2019 года Петера Хандке.
© AP Photo / Andreas SchaadАнна Нетребко в сцене из оперы "Травиата" Джузеппе Верди на Зальцбургском фестивале
Анна Нетребко в сцене из оперы Травиата Джузеппе Верди на Зальцбургском фестивале
© AP Photo / Andreas Schaad
Анна Нетребко в сцене из оперы "Травиата" Джузеппе Верди на Зальцбургском фестивале
В концертной секции состоятся выступления Чечилии Бартоли, Сони Йончевой, Элины Гаранча, Асмик Григорян, четы Нетребко – Эйвазов, Хуана Диего Флореса, Бенджамина Бернхайма, Юлии Лежневой. Также на сцену выйдут Марта Аргерих, Евгений Кисин, Даниил Трифонов, Патриция Копачинская, Аркадий Володось, Григорий Соколов. В числе приглашенных на фестиваль дирижеров Рикардо Мути, Инго Метцмахер, Кирилл Петренко, Сильвен Камбрелин, Даниэль Баренбойм, Густаво Дудамель, Кент Нагано.
Значительная часть программы, первая версия которой была объявлена еще в ноябре, переносится на следующее лето. Это коснется, в частности, "Дона Жуана" Ромео Кастеллуччи в сопровождении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса и "Бориса Годунова" с Ильдаром Абдразаковым.
В условиях пандемии организаторы предполагают рассаживать зрителей особым образом и продавать персонализированные билеты с требованием предъявлять удостоверение личности. Также обязательным станет ношение маски.
Фестиваль должен был начаться в этом году 18 июля, но из-за пандемии COVID-19 его открытие перенесли на 1 августа.
Народный артист Республики Башкортостан и Республики Татарстан Ильдар Абдразаков
26 февраля, 08:00Культура
Ильдар Абдразаков — о зрителях в России и США, любимых залах и семье
000010
КультураМузыкаНовости культурыЮсиф ЭйвазовИльдар АбдразаковТеодор КурентзисЗальцбургский фестивальАнна Нетребко
Рекомендуем
Народный артист России Денис Мацуев
Биография Дениса Мацуева
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Эксперты назвали представителей профессий, чаще берущих микрозаймов
Машина скорой помощи во Франции
Число жертв коронавируса во Франции достигло 29,3 тысячи
Логотип программы TikTok
Европейский комитет по защите данных проверит TikTok
Борис Грызлов
Грызлов призвал к ежедневному прямому диалогу между Киевом и Донбассом
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Швейцарии число заразившихся коронавирусом превысило 31 тысячу
Пассажирский самолет Boeing 777
Рейс со 132 россиянами вылетел из Ташкента в Москву
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом
Трамп не собирается "наказывать" Меркель выводом войск, заявил Белый дом
Полицейские в Израиле
В пригороде Тель-Авива вновь вспыхнули беспорядки
Большая белая акула
На Гавайях обнаружили акулу со шрамами после битвы с гигантским кальмаром
Знак Голливуда
Киностудиям Голливуда разрешили возобновить съемки
Памятник Петру Первому Медный всадник на Сенатской площади в Санкт-Петербурге
"Медный всадник" не нуждается в стеклянном куполе, заявила эксперт
Звездное небо
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве карантин по коронавирусу отменят с 17 июня
Неработающий фонтан перед Государственным академическим Большим театром (ГАБТ) на Театральной площади. Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
Московским театрам рекомендуют начать с репетиций максимум десяти человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния