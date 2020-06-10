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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 72
2020-06-10T11:45
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В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 72

11:45 10.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Коронавирус стал причиной смерти еще двух пациентов в Пермском крае, общее количество умерших с COVID-19 достигло 72, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За минувшие сутки у пациентов 50 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Таким образом, в регионе зафиксировано 72 летальных исхода пациентов с COVID-19: 32 скончались непосредственно от коронавируса, еще 40 — не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2360 человек, в том числе у 93 за последние сутки, выздоровел 1368 пациентов, на домашнем карантине остаются более 3,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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