https://ria.ru/20200610/1572734935.html
В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 72
2020-06-10T11:45
2020-06-10T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
пермский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 10 июн - РИА Новости. Коронавирус
стал причиной смерти еще двух пациентов в Пермском крае
, общее количество умерших с COVID-19 достигло 72, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
"За минувшие сутки у пациентов 50 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Таким образом, в регионе зафиксировано 72 летальных исхода пациентов с COVID-19: 32 скончались непосредственно от коронавируса, еще 40 — не от COVID-19", — говорится в сообщении.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2360 человек, в том числе у 93 за последние сутки, выздоровел 1368 пациентов, на домашнем карантине остаются более 3,4 тысячи пермяков.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.