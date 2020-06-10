В Пермском крае число жертв коронавируса достигло 72

"За минувшие сутки у пациентов 50 и 58 лет посмертно был обнаружен COVID-19. Основной причиной смерти у обоих стал COVID-19. Таким образом, в регионе зафиксировано 72 летальных исхода пациентов с COVID-19: 32 скончались непосредственно от коронавируса, еще 40 — не от COVID-19", — говорится в сообщении.