В России появилась онлайн-платформа по реабилитации переболевших COVID-19

Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото

Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В РФ появилась онлайн-платформа для реабилитации людей, переболевших В РФ появилась онлайн-платформа для реабилитации людей, переболевших коронавирусом , сообщает пресс-служба конкурса управленцев "Лидеры России", финалист которого запустила этот проект.

"Ильмира Гильмутдинова, финалист специализации "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России 2020"... кандидат медицинских наук, заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России запустила с коллегами телемедицинскую платформу COVIDREHAB , позволяющую проводить бесплатную онлайн-реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обратили внимание на то, что у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 после выписки из стационара могут сохраняться кашель, одышка, признаки гипо- или атрофии мышц и другие нарушения. При отсутствии реабилитации это может привести к инвалидности.

Платформа включает в себя телемедицинский сервис групповых и персонифицированных реабилитационных методик, контролируемых в режиме онлайн. По этим методикам с помощью дистанционных занятий теле-ЛФК за три недели уже удалось восстановить здоровье 55 пациентов, переболевших коронавирусом. Сейчас онлайн-реабилитацию проходят 135 человек из 16 городов России.

Как рассказала создатель платформы, набор на платформу бесплатный, но осуществляется по предварительному анкетированию. Врач изучает данные анкет пациентов, определяет их физическое и эмоциональное состояние, а затем предлагает занятия, которые подойдут конкретному человеку.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.