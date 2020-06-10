Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572734833.html
В России появилась онлайн-платформа по реабилитации переболевших COVID-19
2020-06-10T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1200x0_80_0_0_eafe338b48c099fd8054b1fad130ad94.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200609/1572707431.html
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572734833.html?chat_room_id=1572734833
Новости
ru-RU
1476
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_0:146:3381:2048_1200x0_80_0_0_eafe338b48c099fd8054b1fad130ad94.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_650:0:3381:2048_1200x0_80_0_0_5fd28113c3835539fd33b036b9b64dde.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/09/1572714625_1139:0:3187:2048_1200x0_80_0_0_dca34683287bbdad7fc49b2da70bdab9.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, общество

В России появилась онлайн-платформа по реабилитации переболевших COVID-19

11:45 10.06.2020
1476
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В РФ появилась онлайн-платформа для реабилитации людей, переболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба конкурса управленцев "Лидеры России", финалист которого запустила этот проект.
"Ильмира Гильмутдинова, финалист специализации "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России 2020"... кандидат медицинских наук, заведующая отделом биомедицинских технологий ФГБУ "НМИЦ РК" Минздрава России запустила с коллегами телемедицинскую платформу COVIDREHAB, позволяющую проводить бесплатную онлайн-реабилитацию пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Санаторий Пятигорский Нарзан
9 июня, 18:30Сказано в эфире
Эксперт рассказал о ценах на санаторную реабилитацию после COVID-19Российские санатории готовы предложить программу реабилитации пациентов после COVID-19 в самых разных регионах. Об этом рассказал радио Sputnik медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.
В пресс-службе обратили внимание на то, что у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением COVID-19 после выписки из стационара могут сохраняться кашель, одышка, признаки гипо- или атрофии мышц и другие нарушения. При отсутствии реабилитации это может привести к инвалидности.
Платформа включает в себя телемедицинский сервис групповых и персонифицированных реабилитационных методик, контролируемых в режиме онлайн. По этим методикам с помощью дистанционных занятий теле-ЛФК за три недели уже удалось восстановить здоровье 55 пациентов, переболевших коронавирусом. Сейчас онлайн-реабилитацию проходят 135 человек из 16 городов России.
Как рассказала создатель платформы, набор на платформу бесплатный, но осуществляется по предварительному анкетированию. Врач изучает данные анкет пациентов, определяет их физическое и эмоциональное состояние, а затем предлагает занятия, которые подойдут конкретному человеку.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
400000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗОбщество
Рекомендуем
Мороженое в рожке
Врач рассказала, кому не стоит есть мороженое
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Онколог оценил риск осложнений у больных раком от прививки от COVID-19
Контейнер для крови на мероприятии, посвященном старту Всероссийской донорской акции #МыВместе
В Нижегородской области начался прием доноров, переболевших коронавирусом
Пакеты с донорской кровью
В России стартовал недельный донорский марафон
Медик делает прививку ребенку
Эльмира Каширина: мода на отказ от детских прививок в Москве уходит
Фильм RT Как Елизаветинская больница в Петербурге работает с COVID-19?
RT выпустил фильм о работе Елизаветинской больницы в период пандемии
Следственный экспермиент на месте убийства
Изнасиловали и убили: банда подростков держит в страхе сибирскую деревню
Стоп-кадр выступления писателя-сатирика Анатолия Трушкина
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Стиг Энгстрём
В Швеции назвали имя убийцы премьера Улофа Пальме в 1986 году
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию в Ливии и Сирии
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния