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В Сочи умер третий пациент с коронавирусом
2020-06-10T11:41
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В Сочи умер третий пациент с коронавирусом

11:41 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
СОЧИ, 10 июн - РИА Новости. Мужчина с подтвержденным коронавирусом скончался в больнице в Сочи, летальный случай стал третьим в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что COVID-19 у пациента был выявлен 28 мая, со следующего дня он находился на искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице №2.
"На фоне коронавирусной инфекции у больного развились двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности... 67-летний житель Сочи умер в инфекционной больнице города-курорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у мужчины были болезни сердца.
В Сочи летальный случай стал третьим, всего на Кубани скончались 47 человек с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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