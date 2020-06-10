В Сочи умер третий пациент с коронавирусом

Отмечается, что COVID-19 у пациента был выявлен 28 мая, со следующего дня он находился на искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице №2.

"На фоне коронавирусной инфекции у больного развились двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности... 67-летний житель Сочи умер в инфекционной больнице города-курорта", - говорится в сообщении.