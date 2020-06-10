https://ria.ru/20200610/1572734704.html
В Сочи умер третий пациент с коронавирусом
2020-06-10T11:41
2020-06-10T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сочи
краснодарский край
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сочи, краснодарский край, общество
СОЧИ, 10 июн - РИА Новости.
Мужчина с подтвержденным коронавирусом
скончался в больнице в Сочи
, летальный случай стал третьим в городе, сообщает оперативный штаб Краснодарского края
.
Отмечается, что COVID-19 у пациента был выявлен 28 мая, со следующего дня он находился на искусственной вентиляции легких в инфекционной больнице №2.
"На фоне коронавирусной инфекции у больного развились двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения и синдром полиорганной недостаточности... 67-летний житель Сочи умер в инфекционной больнице города-курорта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что у мужчины были болезни сердца.
В Сочи летальный случай стал третьим, всего на Кубани скончались 47 человек с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.