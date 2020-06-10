Посол Китая рассказал о важности высоких технологий в борьбе с COVID-19

"Мы бы хотели сказать, что высокие технологии играют очень важную роль. Например, на базе больших данных мы можем обнаруживать заражение, каналы заражения и кто с кем встречался, какие были точки соприкосновения для того, чтобы остановить заражение и пресечь эти каналы, сразу сказать этим людям, чтобы они сидели дома на изоляции. Это очень важно", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".

"Еще один момент - это осуществление научной лечебной и профилактической, целенаправленной политики. Таким образом мы можем вести эффективную борьбу с коронавирусом. У нас есть целая программа, чтобы заранее обнаружить, заранее предотвращать, заранее пресечь каналы заражения, и лечения. У нас поступают так: если обнаруживают случаи заражения, не зависимо с симптомами заражения, или без симптомов, то всех принимают в больницу на лечение. Это тоже очень тяжелая задача для правительства, для медицинских органов, но все-таки нужно, чтобы пресечь каналы заражения. Факты показывают, что это очень эффективно", - добавил Чжан Ханьхуэй.