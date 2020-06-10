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Распространение нового коронавируса
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Посол Китая рассказал о важности высоких технологий в борьбе с COVID-19
2020-06-10T11:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чжан ханьхуэй
хубэй
воз
китай
ухань
в мире
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коронавирус covid-19, чжан ханьхуэй, хубэй, воз, китай, ухань, в мире

Посол Китая рассказал о важности высоких технологий в борьбе с COVID-19

11:41 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач делает УЗИ пациентке в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал о важности применения высоких технологий в борьбе с COVID-19.
"Мы бы хотели сказать, что высокие технологии играют очень важную роль. Например, на базе больших данных мы можем обнаруживать заражение, каналы заражения и кто с кем встречался, какие были точки соприкосновения для того, чтобы остановить заражение и пресечь эти каналы, сразу сказать этим людям, чтобы они сидели дома на изоляции. Это очень важно", - сказал китайский посол в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня".
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Как отметил Чжан Ханьхуэй, пандемия COVID-19 стала беспрецедентной по скорости распространения и по трудности ликвидации ее последствий. По его словам, для ликвидации последствий потребовалась мобилизация всего общества. Как сказал дипломат, китайский народ выполнил предписания властей во время борьбы с коронавирусом, этого было сложно, но Китай смог добиться успеха.
"Еще один момент - это осуществление научной лечебной и профилактической, целенаправленной политики. Таким образом мы можем вести эффективную борьбу с коронавирусом. У нас есть целая программа, чтобы заранее обнаружить, заранее предотвращать, заранее пресечь каналы заражения, и лечения. У нас поступают так: если обнаруживают случаи заражения, не зависимо с симптомами заражения, или без симптомов, то всех принимают в больницу на лечение. Это тоже очень тяжелая задача для правительства, для медицинских органов, но все-таки нужно, чтобы пресечь каналы заражения. Факты показывают, что это очень эффективно", - добавил Чжан Ханьхуэй.
При этом посол отметил значимость международного сотрудничества в борьбе с COVID-19.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже инфекция получила официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию COVID-19. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чжан ХаньхуэйХубэйВОЗКитайУханьВ мире
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