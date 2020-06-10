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Распространение нового коронавируса
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В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч
2020-06-10T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, африка, юар, в мире

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч

11:39 10.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Африке превысило 200 тысяч, скончались более 5,5 тысяч человек, следует из данных регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии в Африке заболели коронавирусом 202 783 человек, 5540 пациентов скончались. Отмечается, что на Африканском континенте число выздоровевших превышает 90 тысяч человек.
Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ЮАР (52 991).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАфрикаЮАРВ мире
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