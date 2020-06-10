https://ria.ru/20200610/1572734509.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 200 тысяч
2020-06-10T11:39
2020-06-10T11:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
африка
юар
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, африка, юар, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Число случаев заражения коронавирусом
в Африке
превысило 200 тысяч, скончались более 5,5 тысяч человек, следует из данных регионального представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
).
По данным ВОЗ, с начала эпидемии в Африке заболели коронавирусом 202 783 человек, 5540 пациентов скончались. Отмечается, что на Африканском континенте число выздоровевших превышает 90 тысяч человек.
Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировано в ЮАР
(52 991).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.