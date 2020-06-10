"Союзмультфильм" открывает собственную сеть мультимедийных парков

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть собственную сеть мультимедийных парков в России, первый парк такого типа появится в сентябре на ВДНХ, сообщила в среду журналистам председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Мы планируем создавать свою сеть парков и находимся на финальной стадии разработки ее концепции. Первый крытый павильон "Союзмультфильма" отроется в сентябре на ВДНХ, и это будет нестандартный для нашего рынка мультимедийный формат, где посетитель будет погружаться в атмосферу классических и новых мультфильмов", - рассказала она в эфире радио "Эхо Москвы".

По ее словам, киностудия в дальнейшем будет масштабировать этот проект и планирует открыть несколько таких парков в Москве, а также в регионах и городах-миллионниках.