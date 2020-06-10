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"Союзмультфильм" открывает собственную сеть мультимедийных парков
2020-06-10T11:39
культура
стиль жизни
кино и сериалы
юлиана слащева
союзмультфильм
москва
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стиль жизни, кино и сериалы, юлиана слащева, союзмультфильм, москва

"Союзмультфильм" открывает собственную сеть мультимедийных парков

11:39 10.06.2020
183
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФестиваль анимации и развлечений "Мультимир" на ВДНХ
Фестиваль анимации и развлечений Мультимир на ВДНХ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Киностудия "Союзмультфильм" планирует открыть собственную сеть мультимедийных парков в России, первый парк такого типа появится в сентябре на ВДНХ, сообщила в среду журналистам председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
"Мы планируем создавать свою сеть парков и находимся на финальной стадии разработки ее концепции. Первый крытый павильон "Союзмультфильма" отроется в сентябре на ВДНХ, и это будет нестандартный для нашего рынка мультимедийный формат, где посетитель будет погружаться в атмосферу классических и новых мультфильмов", - рассказала она в эфире радио "Эхо Москвы".
По ее словам, киностудия в дальнейшем будет масштабировать этот проект и планирует открыть несколько таких парков в Москве, а также в регионах и городах-миллионниках.
"У нас очень большой запрос на продолжение старых франшиз. Есть те, кто ругает, и негатив слышно гораздо больше, а есть те, кто просит нас продолжать "Ну, погоди!" и признаются, что обожают наше новое "Простоквашино". Мы не очень много спекулируем на прошлом. Нам нужно делать и то, и другое обязательно, потому что именно так креативно развивается и растет студия", - добавила Слащева, комментируя ситуацию с рациональностью продолжения старых франшиз.
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КультураСтиль жизниКино и сериалыЮлиана СлащеваСоюзмультфильмМосква
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