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Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве в пятницу
2020-06-10T11:51
погода
центр "фобос"
москва
общество
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погода, центр "фобос", москва, общество

Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве в пятницу

11:37 10.06.2020 (обновлено: 11:51 10.06.2020)
316
© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Погода в Москве в День России будет опасной - ожидается похолодание до 23 градусов, гроза, град и шквалистый ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В пятницу 12 июня в День России погодные условия начнут резко меняться: уже в ночь с севера подойдет холодный арктический циклон, поэтому и ночью, и днем будут идти достаточно интенсивные скоротечные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром", - сообщил Тишковец.
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Синоптик отметил, что в этот день выпадет как минимум до 10 миллиметров осадков. Говоря о температуре, Тишковец отметил, что если ночью в столице будет еще тепло, плюс 16-21, то днем уже 23-25, по области 21-26, и к вечеру похолодание продолжится.
"У нас 12 июня пройдет под знаком штормовой погоды. В утренние часы будет самая опасная погода - вероятность града очень высока. Диаметр града местами может оставить до 1-3 сантиметров. Возможно падение деревьев, слабо закрепленных конструкций", - подытожил Тишковец.
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ПогодаЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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