Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве в пятницу

Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве. Архивное фото

Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Погода в Погода в Москве в День России будет опасной - ожидается похолодание до 23 градусов, гроза, град и шквалистый ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"В пятницу 12 июня в День России погодные условия начнут резко меняться: уже в ночь с севера подойдет холодный арктический циклон, поэтому и ночью, и днем будут идти достаточно интенсивные скоротечные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром", - сообщил Тишковец.

Синоптик отметил, что в этот день выпадет как минимум до 10 миллиметров осадков. Говоря о температуре, Тишковец отметил, что если ночью в столице будет еще тепло, плюс 16-21, то днем уже 23-25, по области 21-26, и к вечеру похолодание продолжится.