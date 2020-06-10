https://ria.ru/20200610/1572734411.html
Синоптик предупредил о понижении температуры в Москве в пятницу
2020-06-10T11:37
2020-06-10T11:51
погода
центр "фобос"
москва
общество
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погода, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Погода в Москве
в День России будет опасной - ожидается похолодание до 23 градусов, гроза, град и шквалистый ветер, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В пятницу 12 июня в День России погодные условия начнут резко меняться: уже в ночь с севера подойдет холодный арктический циклон, поэтому и ночью, и днем будут идти достаточно интенсивные скоротечные ливневые дожди, которые будут сопровождаться грозами, градом, шквалистым ветром", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что в этот день выпадет как минимум до 10 миллиметров осадков. Говоря о температуре, Тишковец отметил, что если ночью в столице будет еще тепло, плюс 16-21, то днем уже 23-25, по области 21-26, и к вечеру похолодание продолжится.
"У нас 12 июня пройдет под знаком штормовой погоды. В утренние часы будет самая опасная погода - вероятность града очень высока. Диаметр града местами может оставить до 1-3 сантиметров. Возможно падение деревьев, слабо закрепленных конструкций", - подытожил Тишковец.