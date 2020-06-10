Правительство предложило ужесточить правила захода кораблей в воды России

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Россия может ужесточить правила захода иностранных военных кораблей в свои территориальные воды, обязав подавать предварительные заявки, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ.

"Предлагается внести в правила изменения, устанавливающие необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна соответствующего запроса, направляемого по дипломатическим каналам не позднее 30 дней до предполагаемой даты прохода, а для кораблей и судов с ядерными энергетическими установками – не позднее 90 дней", - говорится в документе.

Ранее аналогичные правила распространялись только на корабли, которые собирались зайти на военно-морские базы, в пункты базирования военных кораблей и морские порты России.