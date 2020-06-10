https://ria.ru/20200610/1572734356.html
Правительство предложило ужесточить правила захода кораблей в воды России
2020-06-10T11:37
2020-06-10T11:37
россия
безопасность
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россия, безопасность
Правительство предложило ужесточить правила захода кораблей в воды России
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Россия может ужесточить правила захода иностранных военных кораблей в свои территориальные воды, обязав подавать предварительные заявки, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ.
"Предлагается внести в правила изменения, устанавливающие необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна соответствующего запроса, направляемого по дипломатическим каналам не позднее 30 дней до предполагаемой даты прохода, а для кораблей и судов с ядерными энергетическими установками – не позднее 90 дней", - говорится в документе.
Ранее аналогичные правила распространялись только на корабли, которые собирались зайти на военно-морские базы, в пункты базирования военных кораблей и морские порты России.
Отмечается, что новые правила будут действовать не только в отношении военных кораблей, но и "других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах".