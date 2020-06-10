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Правительство предложило ужесточить правила захода кораблей в воды России
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россия, безопасность

Правительство предложило ужесточить правила захода кораблей в воды России

11:37 10.06.2020
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© Фото : NATO / Paul HallКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море
© Фото : NATO / Paul Hall
Корабли НАТО в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Россия может ужесточить правила захода иностранных военных кораблей в свои территориальные воды, обязав подавать предварительные заявки, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ.
"Предлагается внести в правила изменения, устанавливающие необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна соответствующего запроса, направляемого по дипломатическим каналам не позднее 30 дней до предполагаемой даты прохода, а для кораблей и судов с ядерными энергетическими установками – не позднее 90 дней", - говорится в документе.
Ранее аналогичные правила распространялись только на корабли, которые собирались зайти на военно-морские базы, в пункты базирования военных кораблей и морские порты России.
Отмечается, что новые правила будут действовать не только в отношении военных кораблей, но и "других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних морских водах".
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