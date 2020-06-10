В ОЭСР не исключили, что вакцину от COVID-19 найдут через 12-18 месяцев

"Время, когда вакцина будет открыта, по сути, не определено, и, следовательно, время, когда вирус больше не будет представлять угрозы для жизни человека. На разработку и массовое производство новой вакцины может уйти от шести до семи лет. Тем не менее, вакцина для COVID-19 может быть разработана через 12-18 месяцев, учитывая экстраординарные глобальные усилия, предпринимаемые научным сообществом и фармацевтическими компаниями для достижения этой цели. Тем не менее, еще предстоит увидеть, как быстро вакцина может быть найдена и распространена", - говорится в документе.