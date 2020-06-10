https://ria.ru/20200610/1572734087.html
В ОЭСР не исключили, что вакцину от COVID-19 найдут через 12-18 месяцев
2020-06-10T11:35
2020-06-10T11:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оэср
в мире
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коронавирус covid-19, оэср, в мире
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева.
Вакцина от COVID-19
может быть найдена через год-полтора, учитывая серьезные мировые усилия в этом направлении, говорится в экономическом прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Время, когда вакцина будет открыта, по сути, не определено, и, следовательно, время, когда вирус больше не будет представлять угрозы для жизни человека. На разработку и массовое производство новой вакцины может уйти от шести до семи лет. Тем не менее, вакцина для COVID-19 может быть разработана через 12-18 месяцев, учитывая экстраординарные глобальные усилия, предпринимаемые научным сообществом и фармацевтическими компаниями для достижения этой цели. Тем не менее, еще предстоит увидеть, как быстро вакцина может быть найдена и распространена", - говорится в документе.
ОЭСР отмечает, что ее новый экономический прогноз, представленный в среду, окутан исключительной степенью неопределенности из-за ситуации с распространением нового коронавируса по миру. Этот прогноз предлагает два одинаково вероятных сценария развития ситуации: в одном вторая вспышка распространения вируса происходит к концу этого года, а в другом второй волны удается избежать.
Согласно этому прогнозу, мировой ВВП в 2020 году может рухнуть на 6% при отсутствии второй волны коронавируса и на 7,6% - при ее наличии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.