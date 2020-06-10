Сотрудники соцучреждений получили выплаты за работу в период пандемии

В министерстве уточнили, что обязательным условием для получения выплаты является работа в 14-дневной смене внутри учреждения без ухода домой. Это нужно для минимизации риска заражения проживающих в учреждениях граждан. Период расчета выплат – с 15 апреля по 15 июля. Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за каждую такую смену. Если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тысяч рублей, пояснили в министерстве.