https://ria.ru/20200610/1572733978.html
Сотрудники соцучреждений получили выплаты за работу в период пандемии
2020-06-10T11:34
2020-06-10T11:34
коронавирус в россии
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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коронавирус в россии, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Свыше 100 тысяч сотрудников социальных учреждений получили выплаты за работу в период пандемии на общую сумму 2,8 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-служба Минтруда РФ.
"Перечислены выплаты 100 тысячам сотрудников соцучреждений, которые изолировались вместе со своими подопечными. Общая сумма выплат на сегодняшний момент составляет порядка 2,8 миллиарда рублей. Работникам оплачивается каждая смена, проведенная в учреждении, перешедшем на закрытый режим работы", - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков
, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В министерстве уточнили, что обязательным условием для получения выплаты является работа в 14-дневной смене внутри учреждения без ухода домой. Это нужно для минимизации риска заражения проживающих в учреждениях граждан. Период расчета выплат – с 15 апреля по 15 июля. Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за каждую такую смену. Если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тысяч рублей, пояснили в министерстве.
Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей, а при работе с зараженными коронавирусной инфекцией - 35 тысяч рублей. Младший медперсонал получает по 15 и 20 тысяч рублей соответственно, а технический персонал – по 10 и 15 тысяч рублей соответственно, добавили в министерстве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.