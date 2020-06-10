В среду в Москве могут зафиксировать новый рекорд тепла

"В четверг в Москве будет еще жарче, причем с претензией на рекорд. Характер погоды не изменится - переменная облачность, во второй половине дня где-то локально соберутся грозовые облака, но закроет всего где-то 10-15% всего небосвода. Общий фон останется жарким. Предстоящей ночью не прохладнее 15-20 градусов, а днем в Москве до плюс 30-32", - сообщил Тишковец.