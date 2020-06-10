https://ria.ru/20200610/1572733809.html
В среду в Москве могут зафиксировать новый рекорд тепла
2020-06-10T11:31
2020-06-10T11:31
погода
евгений тишковец
москва
общество
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погода, евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Новый рекорд тепла может быть установлен в Москве
в четверг, столбики термометров поднимутся до плюс 32 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"В четверг в Москве будет еще жарче, причем с претензией на рекорд. Характер погоды не изменится - переменная облачность, во второй половине дня где-то локально соберутся грозовые облака, но закроет всего где-то 10-15% всего небосвода. Общий фон останется жарким. Предстоящей ночью не прохладнее 15-20 градусов, а днем в Москве до плюс 30-32", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что такие показатели претендуют либо на повтор, либо на новый рекорд тепла. Предыдущий рекорд для 11 июня был установлен в 1998 году, тогда в столице было плюс 31,3 градуса.