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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572733663.html
Число случаев заражения коронавирусом в Литве выросло до 1733
2020-06-10T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
литва
в мире
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коронавирус covid-19, литва, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в Литве выросло до 1733

11:30 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВильнюс
Вильнюс
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1733, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1369 человек, 74 умерли.
За вторник в республике провели 5319 тестов на коронавирус, за все время – 345392.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛитваВ мире
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