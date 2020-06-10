https://ria.ru/20200610/1572733663.html
Число случаев заражения коронавирусом в Литве выросло до 1733
2020-06-10T11:30
2020-06-10T11:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
литва
в мире
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коронавирус covid-19, литва, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве
увеличилось до 1733, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено шесть случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1369 человек, 74 умерли.
За вторник в республике провели 5319 тестов на коронавирус, за все время – 345392.
В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 16 июня, однако власти смягчили ряд введенных ранее ограничений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.