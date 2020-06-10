https://ria.ru/20200610/1572733475.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:27
2020-06-10T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининградская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 10 июн - РИА Новости.
Среди 46 новых заболевших коронавирусом
за последние сутки в Калининградской области
трое детей и 13 человек старше 65 лет, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 46 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 13 лиц старше 65 лет и трое детей", - сообщили в оперштабе.
По данным штаба, среди подтвержденных случаев у 38 заболевших были клинические симптомы, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе два случая тяжелой формы, у восьми человек заболевание протекает бессимптомно, их выявили по результатам лабораторных обследований, преимущественно, это контактные в семье и по месту работы заболевших.
Всего на 10 июня на COVID-19 в регионе обследовано 64,2 тысячи человек. Выявлено 1904 случая заражения, 992 человека выздоровели, 32 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 4586 человек, в том числе 100 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.