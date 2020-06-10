В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

По данным штаба, среди подтвержденных случаев у 38 заболевших были клинические симптомы, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе два случая тяжелой формы, у восьми человек заболевание протекает бессимптомно, их выявили по результатам лабораторных обследований, преимущественно, это контактные в семье и по месту работы заболевших.