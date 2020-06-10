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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:27
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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:27 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКалининград
Калининград
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 июн - РИА Новости. Среди 46 новых заболевших коронавирусом за последние сутки в Калининградской области трое детей и 13 человек старше 65 лет, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 46 случаев коронавирусной инфекции. Среди заболевших 13 лиц старше 65 лет и трое детей", - сообщили в оперштабе.
По данным штаба, среди подтвержденных случаев у 38 заболевших были клинические симптомы, у 18 из них диагностирована пневмония, в том числе два случая тяжелой формы, у восьми человек заболевание протекает бессимптомно, их выявили по результатам лабораторных обследований, преимущественно, это контактные в семье и по месту работы заболевших.
Всего на 10 июня на COVID-19 в регионе обследовано 64,2 тысячи человек. Выявлено 1904 случая заражения, 992 человека выздоровели, 32 скончались. Под медицинским наблюдением находятся 4586 человек, в том числе 100 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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