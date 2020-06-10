Южная Корея подала жалобу на распространителей листовок в КНДР

СЕУЛ, 10 июн – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи заявило в среду, что правительство начало процесс подачи жалобы в прокуратуру на две организации северокорейских перебежчиков, которые отправляют пропагандистские листовки в КНДР.
Правительство выдвинуло обвинения в нарушении закона о межкорейском сотрудничестве против главы Альянса движений за свободную Северную Корею Пак Сан Хака и движения "Кхынсэм" Пак Чон О и потребовало аннулировать разрешение на ведение бизнеса для обеих организаций. Фактически было нарушено правило о получении права на провоз каких-либо вещей через границу. Аргументом правительства также стало то, что, посылая листовки на север, активисты подвергают риску безопасность людей, проживающих в приграничных районах.
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"Они нарушают общественные интересы, усиливая напряженность между Югом и Севером и прямо противореча договоренностям, достигнутым лидерами двух стран, а также создают опасность для жизни и безопасности жителей приграничных регионов", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ё Сан Ги.
Еще 4 июня КНДР пригрозила, что прекратит контакты, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.
Во вторник власти КНДР заявили, что принимают меры по полному разрыву всех линий связи между Севером и Югом. На общем заседании ведомств, ответственных за работу на южнокорейском направлении, 8 июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". В качестве первого шага было дано распоряжение окончательно прекратить общение по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран. Представитель министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.