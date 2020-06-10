Южная Корея подала жалобу на распространителей листовок в КНДР

"Они нарушают общественные интересы, усиливая напряженность между Югом и Севером и прямо противореча договоренностям, достигнутым лидерами двух стран, а также создают опасность для жизни и безопасности жителей приграничных регионов", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ё Сан Ги.