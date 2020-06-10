Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572733380.html
Южная Корея подала жалобу на распространителей листовок в КНДР
2020-06-10T11:27
северная корея
ким ё чжон
южная корея
кндр
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151584/79/1515847915_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_6c818ec8f7f5fa98f283e296b61424f0.jpg
https://ria.ru/20200609/1572672073.html
https://ria.ru/20200609/1572664748.html
северная корея
южная корея
кндр
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572733380.html?chat_room_id=1572733380
Новости
ru-RU
861
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/151584/79/1515847915_0:160:3072:1888_1200x0_80_0_0_6c818ec8f7f5fa98f283e296b61424f0.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151584/79/1515847915_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_c5346e8bf05e262e7da1c19ed449363d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/151584/79/1515847915_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_a82e87b783913c0b4abfe25cc2210ca1.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северная корея, ким ё чжон, южная корея, кндр, в мире

Южная Корея подала жалобу на распространителей листовок в КНДР

11:27 10.06.2020
861
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
СЕУЛ, 10 июн – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи заявило в среду, что правительство начало процесс подачи жалобы в прокуратуру на две организации северокорейских перебежчиков, которые отправляют пропагандистские листовки в КНДР.
Правительство выдвинуло обвинения в нарушении закона о межкорейском сотрудничестве против главы Альянса движений за свободную Северную Корею Пак Сан Хака и движения "Кхынсэм" Пак Чон О и потребовало аннулировать разрешение на ведение бизнеса для обеих организаций. Фактически было нарушено правило о получении права на провоз каких-либо вещей через границу. Аргументом правительства также стало то, что, посылая листовки на север, активисты подвергают риску безопасность людей, проживающих в приграничных районах.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
9 июня, 11:29
Китай надеется на диалог между КНДР и Южной Кореей
"Они нарушают общественные интересы, усиливая напряженность между Югом и Севером и прямо противореча договоренностям, достигнутым лидерами двух стран, а также создают опасность для жизни и безопасности жителей приграничных регионов", - заявил на брифинге представитель министерства объединения Ё Сан Ги.
Еще 4 июня КНДР пригрозила, что прекратит контакты, в том числе по линии координационном бюро, если в Южной Корее не прекратят распространять антипхеньянские листовки над северокорейской территорией с помощью воздушных шаров.
Во вторник власти КНДР заявили, что принимают меры по полному разрыву всех линий связи между Севером и Югом. На общем заседании ведомств, ответственных за работу на южнокорейском направлении, 8 июня зампред ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль и первый заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон подчеркнули необходимость "последовательного поворота южнокорейских дел в дела с врагами". В качестве первого шага было дано распоряжение окончательно прекратить общение по всем каналам, включая военных и специальную линию между высшим руководством двух стран. Представитель министерства обороны Республики Корея позже заявил, что северокорейские военные перестали отвечать на звонки по военной линии связи.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи
9 июня, 09:36
В КНДР прошли демонстрации, осуждающие действия перебежчиков
631101
Обсудить 0
Северная КореяКим Ё ЧжонЮжная КореяКНДРВ мире
Рекомендуем
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге. 27 мая 2020
МИД Китая выразил озабоченность из-за заявлений Абэ по Гонконгу
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН призвал США, КНДР и Южную Корею возобновить диалог
Протесты в Гонконге
Глава МИД Китая призвал Великобританию не вмешиваться в дела Гонконга
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
Консульство США возобновило работу в Гренландии
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
Протестующие на одной из улиц Вашингтона
В США протестующие снесли памятник Колумбу и бросили его в озеро
Сотрудники полиции в США
В двух штатах США ввели запрет на применение полицией удушающих захватов
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил об угрозе распада Украины
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки отправится в Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19
Мужчина проходит мимо киоска, торгующего полотенцами в виде банкнот евро в Афинах
Европу ожидает "большая трагедия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
03:40Врач рассказал, от чего может пропасть обоняние
03:37В ГД предложили применять куркуму, пихту и пиявок в профилактике COVID-19
03:32В Пермском крае два подростка утонули в реке
03:29В России космических туристов могут готовить к выходу в открытый космос
03:24В трех регионах проведут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
03:07В Минздраве оценили, сколько может занять лечение Ефремова от алкоголизма
03:06Разин рассказал, как Ефремов "вызывал ужас у всех"
03:04Названы безопасные направления для туристов
Лента новостейМолния