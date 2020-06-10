В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 1657

НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Почти 70% заразившихся Почти 70% заразившихся коронавирусом Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.

"По результатам исследований выявлено 2438 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 39. Выздоровели всего 1657 пациентов", - говорится в сообщении.

По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 412 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 196, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 6 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5579 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 815 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 571.