https://ria.ru/20200610/1572733264.html
В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 1657
2020-06-10T11:25
2020-06-10T11:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости.
Почти 70% заразившихся коронавирусом
в Ингушетии
уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
"По результатам исследований выявлено 2438 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 39. Выздоровели всего 1657 пациентов", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 412 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 196, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 6 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5579 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 815 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 571.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.