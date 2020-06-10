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В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 1657
2020-06-10T11:25
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коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии число излечившихся от коронавируса достигло 1657

11:25 10.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 июн – РИА Новости. Почти 70% заразившихся коронавирусом в Ингушетии уже выздоровели, следует из сообщения регионального оперативного штаба.
"По результатам исследований выявлено 2438 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 39. Выздоровели всего 1657 пациентов", - говорится в сообщении.
По информации штаба, всего в регионе госпитализированы 412 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 196, из них 19 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 6 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 5579 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 815 человек, в том числе на амбулаторном лечении - 571.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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