Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест

КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, подала жалобу на его арест в кассационный суд в Кемерово, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.
"Жалоба на постановление Свердловского суда об избрании меры пресечения Анатолию Петровичу Быкову и апелляционное постановление… направлена почтовой связью в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции", - сказал Прохоров.
22 мая, 08:48Суд оставил бизнесмена Быкова под арестом до 4 июля
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 года условно.