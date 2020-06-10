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Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест
2020-06-10T11:24
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
красноярский краевой суд
красноярский край
кемерово
красноярск
происшествия
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Защита красноярского бизнесмена Быкова обжаловала его арест

11:24 10.06.2020
325
© Марат ВинскийБизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
Бизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске
© Марат Винский
Бизнесмен Анатолий Быков возле Свердловского районного суда в Красноярске. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 июн - РИА Новости. Защита красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, подала жалобу на его арест в кассационный суд в Кемерово, сообщил РИА Новости адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.
"Жалоба на постановление Свердловского суда об избрании меры пресечения Анатолию Петровичу Быкову и апелляционное постановление… направлена почтовой связью в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции", - сказал Прохоров.
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время предъявления обвинения
22 мая, 08:48
Суд оставил бизнесмена Быкова под арестом до 4 июля
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом Законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 года условно.
Предприниматель, депутат Законодательного собрания Красноярского края Анатолий Быков
8 мая, 14:25
Суд арестовал подозреваемого в двойном убийстве Анатолия Быкова
200043
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Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводКрасноярский краевой судКрасноярский крайКемеровоКрасноярскПроисшествия
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