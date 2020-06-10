Пробы воды в зоне ЧП в Норильске показали превышение ПДК в 120 раз

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в сравнении с предыдущими сутками почти в два раза, превысив норму перед боновыми заграждениями в 120 раз, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.

Накануне по итогам проведенных 40 проб из акватории было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций более чем в 60 раз.

"В течение суток отобрано 33 пробы с акватории. Зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов перед боновыми заграждениями в 120 раз, за бонами – в 112 раз", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего с начала аварии специалисты уже взяли 199 проб, 155 из них - воды, 12 - донных отложений и 32 - грунта.