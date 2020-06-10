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Пробы воды в зоне ЧП в Норильске показали превышение ПДК в 120 раз
2020-06-10T11:24
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Пробы воды в зоне ЧП в Норильске показали превышение ПДК в 120 раз

11:24 10.06.2020
305
© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива в Норильске
Ликвидация разлива топлива в Норильске
© Фото : Транснефть
Ликвидация разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Новые пробы воды в районе разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске показали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных примесей в сравнении с предыдущими сутками почти в два раза, превысив норму перед боновыми заграждениями в 120 раз, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
Накануне по итогам проведенных 40 проб из акватории было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций более чем в 60 раз.
"В течение суток отобрано 33 пробы с акватории. Зафиксировано превышение ПДК нефтепродуктов перед боновыми заграждениями в 120 раз, за бонами – в 112 раз", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что всего с начала аварии специалисты уже взяли 199 проб, 155 из них - воды, 12 - донных отложений и 32 - грунта.
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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