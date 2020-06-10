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МГУ не исключил возможности начала учебного года в дистанционном формате
2020-06-10T11:40
навигатор абитуриента
виктор садовничий
общество
мгу имени м. в. ломоносова
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навигатор абитуриента, виктор садовничий, общество, мгу имени м. в. ломоносова

МГУ не исключил возможности начала учебного года в дистанционном формате

11:23 10.06.2020 (обновлено: 11:40 10.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Московский государственный университет имени Ломоносова рассматривает возможность начала учебного года в дистанционном формате, если начать очное обучение не позволит эпидемиологическая ситуация, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.
Он отметил, что вуз рассчитывает провести дополнительные вступительные испытания в августе, до 26 августа закончить зачисления и начать учебный год 1 сентября.
Садовничий уточнил, что МГУ готовит несколько сценариев начала занятий с учетом санитарных норм, а также несколько вариантов расселения в общежитии. По мнению ректора МГУ, идеальный вариант начала учебного года - привычный очный формат, но могут быть и промежуточные варианты с учетом социального дистанцирования.
"Если не позволят санитарные условия, то мы начнем и дистанционно", - заявил Садовничий в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной приемной кампании-2020 и подготовке проекта программы развития Московского университета до 2030 года.
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Навигатор абитуриентаВиктор СадовничийОбществоМГУ имени М. В. Ломоносова
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