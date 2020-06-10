https://ria.ru/20200610/1572732958.html
МГУ не исключил возможности начала учебного года в дистанционном формате
2020-06-10T11:23
2020-06-10T11:40
навигатор абитуриента
виктор садовничий
общество
мгу имени м. в. ломоносова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_0:0:3255:1831_1200x0_80_0_0_45dfd156e67d90b94b2749ca1b7df152.jpg
https://sn.ria.ru/20200605/1572530121.html
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572732958.html?chat_room_id=1572732958
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_0:0:3255:1831_1200x0_80_0_0_45dfd156e67d90b94b2749ca1b7df152.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_263:0:2992:2047_1200x0_80_0_0_755dca0075d9e8f35e7d9d0bf5bafa2e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569556189_453:0:2500:2047_1200x0_80_0_0_f33539aef0ad9bb11817c7a21cb5d3dd.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
навигатор абитуриента, виктор садовничий, общество, мгу имени м. в. ломоносова
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Московский государственный университет имени Ломоносова рассматривает возможность начала учебного года в дистанционном формате, если начать очное обучение не позволит эпидемиологическая ситуация, заявил ректор МГУ Виктор Садовничий
.
Он отметил, что вуз рассчитывает провести дополнительные вступительные испытания в августе, до 26 августа закончить зачисления и начать учебный год 1 сентября.
Садовничий уточнил, что МГУ готовит несколько сценариев начала занятий с учетом санитарных норм, а также несколько вариантов расселения в общежитии. По мнению ректора МГУ, идеальный вариант начала учебного года - привычный очный формат, но могут быть и промежуточные варианты с учетом социального дистанцирования.
"Если не позволят санитарные условия, то мы начнем и дистанционно", - заявил Садовничий в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной приемной кампании-2020 и подготовке проекта программы развития Московского университета до 2030 года.