Песков вернулся на работу в офис

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что окончательно выздоровел и вернулся на работу в офис.

Песков несколько недель провел в больнице, где вместе с женой фигуристкой Татьяной Навкой проходил лечение от коронавируса. После выписки, о которой он сообщил 25 мая, Песков рассказал, что долечивается и остается дома.

"Да. С понедельника уже в офисе", - сказал Песков.

Во время изоляции, на что журналисты обратили внимание, Песков отпустил бороду. Позже он сказал, что избавится от нее, как только вернется на работу в офис.