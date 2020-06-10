https://ria.ru/20200610/1572732930.html
Песков вернулся на работу в офис
2020-06-10T11:22
2020-06-10T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
рассказал РИА Новости, что окончательно выздоровел и вернулся на работу в офис.
Песков несколько недель провел в больнице, где вместе с женой фигуристкой Татьяной Навкой проходил лечение от коронавируса. После выписки, о которой он сообщил 25 мая, Песков рассказал, что долечивается и остается дома.
"Да. С понедельника уже в офисе", - сказал Песков.
Во время изоляции, на что журналисты обратили внимание, Песков отпустил бороду. Позже он сказал, что избавится от нее, как только вернется на работу в офис.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.