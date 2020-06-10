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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572732930.html
Песков вернулся на работу в офис
2020-06-10T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, общество

Песков вернулся на работу в офис

11:22 10.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что окончательно выздоровел и вернулся на работу в офис.
Песков несколько недель провел в больнице, где вместе с женой фигуристкой Татьяной Навкой проходил лечение от коронавируса. После выписки, о которой он сообщил 25 мая, Песков рассказал, что долечивается и остается дома.
"Да. С понедельника уже в офисе", - сказал Песков.
Во время изоляции, на что журналисты обратили внимание, Песков отпустил бороду. Позже он сказал, что избавится от нее, как только вернется на работу в офис.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 08:47
Песков опроверг манипуляцию со статистикой по COVID-19 в России
720108
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий ПесковОбщество
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