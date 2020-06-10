https://ria.ru/20200610/1572732849.html
В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:22
2020-06-10T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
нижегородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1200x0_80_0_0_bc2df61a3c702bf4caafda564016d3fb.jpg
нижегородская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572732849.html?chat_room_id=1572732849
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_0:158:3077:1889_1200x0_80_0_0_bc2df61a3c702bf4caafda564016d3fb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_174:0:2905:2048_1200x0_80_0_0_4aa0280e9a074b7a73e2dc39a43e38a6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152152/53/1521525304_515:0:2563:2048_1200x0_80_0_0_5ac94fd3de7adcfe20b3353109b1d4f8.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, нижегородская область, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости.
Количество заболевших коронавирусом
в Нижегородской области
превысило 13 тысяч, 150 пациентов скончались, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 10 июня, в Нижегородской области зафиксировано еще 304 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 13 038 человек. От коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев достигло 150. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
Около 4,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.
"Выздоровели от коронавируса 6026 жителей региона, то есть 46,2% от общего числа заболевших. По числу выздоровевших и выписанных из больниц за сутки Нижегородская область находится на 4 месте среди российских регионов", - подчеркивается в сообщении.
Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 271 998 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 4 961 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.