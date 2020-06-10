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В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:22
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В Нижегородской области рассказали о новых случаях коронавируса

11:22 10.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Нижний Новгород. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области превысило 13 тысяч, 150 пациентов скончались, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По данным на 10 июня, в Нижегородской области зафиксировано еще 304 случая заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 13 038 человек. От коронавируса скончались еще 5 жителей области, число летальных случаев достигло 150. У большинства погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
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Около 4,4 тысячи нижегородцев находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Свыше 2,5 тысячи пациентов проходят лечение в больницах, 85 человек – в обсерваторах.
"Выздоровели от коронавируса 6026 жителей региона, то есть 46,2% от общего числа заболевших. По числу выздоровевших и выписанных из больниц за сутки Нижегородская область находится на 4 месте среди российских регионов", - подчеркивается в сообщении.
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Тесты на коронавирусную инфекцию в регионе сдали 271 998 человек. Только за последние сутки тестирование в Нижегородской области прошли 4 961 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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