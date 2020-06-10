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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572732779.html
Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию
2020-06-10T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чжан ханьхуэй
пекин
китай
сша
в мире
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коронавирус covid-19, чжан ханьхуэй, пекин, китай, сша, в мире

Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию

11:21 10.06.2020
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© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван ЮйюньЧрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй
© Фото : "Россия-Китай: главное"/Ван Юйюнь
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Власти США вместо своевременного реагирования на распространение COVID-19 в своей стране были заняты предвыборной борьбой, заявил в среду посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
"Когда у них началась эта эпидемия, они не вовремя реагировали, не предпринимали мер по контролю, при помощи которых можно эффективно противостоять этой эпидемии. Они направляли больше внимания на предвыборную кампанию", - сказал посол в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Нью-Йорк
9 июня, 14:10Распространение нового коронавируса
В США за сутки выявили 17,2 тысячи случаев заражения коронавирусом
Он отметил, что после того, как американцы стали выказывать недовольство тем, как администрация реагирует на пандемию, власти США начали обвинять во всем Пекин. Китайские власти эти обвинения отвергают, заявляя, что всегда действовали открыто.
По данным института Хопкинса, в США выявлено 1,96 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли почти 112 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Чжан ХаньхуэйПекинКитайСШАВ мире
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