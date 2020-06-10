Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию

"Когда у них началась эта эпидемия, они не вовремя реагировали, не предпринимали мер по контролю, при помощи которых можно эффективно противостоять этой эпидемии. Они направляли больше внимания на предвыборную кампанию", - сказал посол в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".