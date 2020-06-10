https://ria.ru/20200610/1572732779.html
Посол Китая считает, что в США несвоевременно отреагировали на эпидемию
2020-06-10T11:21
2020-06-10T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
чжан ханьхуэй
пекин
китай
сша
в мире
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коронавирус covid-19, чжан ханьхуэй, пекин, китай, сша, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Власти США
вместо своевременного реагирования на распространение COVID-19
в своей стране были заняты предвыборной борьбой, заявил в среду посол КНР
в России Чжан Ханьхуэй
.
"Когда у них началась эта эпидемия, они не вовремя реагировали, не предпринимали мер по контролю, при помощи которых можно эффективно противостоять этой эпидемии. Они направляли больше внимания на предвыборную кампанию", - сказал посол в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что после того, как американцы стали выказывать недовольство тем, как администрация реагирует на пандемию, власти США начали обвинять во всем Пекин
. Китайские власти эти обвинения отвергают, заявляя, что всегда действовали открыто.
По данным института Хопкинса, в США выявлено 1,96 миллиона случаев заражения COVID-19, умерли почти 112 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.