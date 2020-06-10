https://ria.ru/20200610/1572732643.html
Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья
2020-06-10T11:19
2020-06-10T17:36
ольга врадий
московская область (подмосковье)
происшествия
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https://ria.ru/20200610/1572729639.html
Евгений Шевелев
Расчистили поляну для нового, свято место пусто не бывает, 27 лет руководил, наверное устраивал смотрящих от закона
38
vv dok
27 лет руководил бандитами, а МУР только мурлыкал? И конечно о коррупции, крышевании и откатах ни слова не упомянут.
19
12
московская область (подмосковье)
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2020
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ольга врадий, московская область (подмосковье), происшествия
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Задержан "авторитет" Вася Бандит, 27 лет координировавший криминалитет в трех районах Подмосковья, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий
.
Накануне сообщалось, что следователи завели уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против криминального авторитета из Подмосковья
Васи Бандита. Согласно статье 210.1 УК России, криминальному авторитету грозит до 15 лет заключения.
"Задержан 56-летний местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). <...> В рамках расследования уголовного дела проведено три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — сказала она.
В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. По данным следствия, с 1993 года за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — "вор в законе", с криминальным прозвищем Вася Бандит.
Проживая в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах Подмосковья, он 27 лет "осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в "воровских сходках" с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов".
По данным следствия, Вася Бандит и участники возглавляемых им преступных сообществ "совершали похищения предпринимателей, вымогательства, разбойные нападения, мошеннические действия, организовывали нелегальный бизнес".