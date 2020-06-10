Полиция задержала "авторитета", контролировавшего три района Подмосковья

Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области

© СК РФ Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Задержан "авторитет" Вася Бандит, 27 лет координировавший криминалитет в трех районах Подмосковья, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Задержан "авторитет" Вася Бандит, 27 лет координировавший криминалитет в трех районах Подмосковья, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий

Накануне сообщалось, что следователи завели уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии против криминального авторитета из Подмосковья Васи Бандита. Согласно статье 210.1 УК России, криминальному авторитету грозит до 15 лет заключения.

"Задержан 56-летний местный житель, подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). <...> В рамках расследования уголовного дела проведено три обыска по местам жительства подозреваемого, допрошен ряд лиц. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — сказала она.

В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона. По данным следствия, с 1993 года за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — "вор в законе", с криминальным прозвищем Вася Бандит.

Проживая в Сергиево-Посадском, Чеховском и Подольском районах Подмосковья, он 27 лет "осуществляет координацию действий организованных групп, создает и поддерживает связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимает непосредственное участие в "воровских сходках" с целью раздела сфер преступного влияния и преступных доходов".