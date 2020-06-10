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ЦБ Эстонии прогнозирует спад национальной экономики на 10% по итогам года
2020-06-10T11:17
еврокомиссия
евросоюз
эстония
экономика
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еврокомиссия, евросоюз, эстония, экономика

ЦБ Эстонии прогнозирует спад национальной экономики на 10% по итогам года

11:17 10.06.2020
90
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de TallinПорт Таллина
Порт Таллина
CC BY 2.0 / Ramón Cutanda López / Puerto de Tallin
Порт Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 10 июн - РИА Новости. Центробанк Эстонии прогнозирует спад национальной экономики по итогам текущего года на 10%, сообщила в среду пресс-служба банка.
"Спад национальной экономики в 2020 году составит 10%, из которых одна треть будет связана с ограничениями во время чрезвычайного положения, а две трети - с падением спроса на экспортных рынках. В 2021 году ожидается восстановительный рост экономики на 8,5%, а докризисный уровень будет достигнут к середине 2022 года", - говорится в сообщении.
Центробанк отмечает, что торговые партнеры Эстонии отменяют ограничения и выходят из кризиса с различной скоростью, поэтому возможности роста эстонской экономики в дальнейшем также будут зависеть от этих шагов. Кроме того, не исключена вторая волна заболеваемости коронавирусом, которая может оказать дополнительное негативное влияние на экономику по сравнению с текущим прогнозом.
В Евросоюзе на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, экономика ЕС серьезно пострадала от этого. По последним оценкам Еврокомиссии, ВВП союза рухнет по итогам нынешнего года на 7,4%. Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно, в несколько этапов.
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ЕврокомиссияЕвросоюзЭстонияЭкономика
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