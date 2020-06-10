ЦБ Эстонии прогнозирует спад национальной экономики на 10% по итогам года

"Спад национальной экономики в 2020 году составит 10%, из которых одна треть будет связана с ограничениями во время чрезвычайного положения, а две трети - с падением спроса на экспортных рынках. В 2021 году ожидается восстановительный рост экономики на 8,5%, а докризисный уровень будет достигнут к середине 2022 года", - говорится в сообщении.