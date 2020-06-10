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В Югре рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:17
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В Югре рассказали о новых случаях коронавируса

11:17 10.06.2020
497
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Рекордные 197 новых случаев коронавируса выявлены за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, кроме того, скончались два человека с ранее подтвержденной инфекцией, сообщает в среду региональный оперативный штаб.
"За последние сутки в Югре - 197 новых случаев коронавируса", - говорится в сообщении.
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Таким образом, в автономном округе установлен новый суточный рекорд по подтвержденным случаям COVID-19, предыдущий был зафиксирован 30 мая, когда инфекцию выявили у 167 человек. Общее число заразившихся в регионе превышает 3,8 тысячи, выздоровели около 1,5 тысячи из них.
"В Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Мужчина 63 лет и женщина 73 лет - из Лянтора. Течение болезни у обоих было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней", - добавили в оперативном штабе.
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Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре достигло 23.
Глава региона Наталья Комарова во вторник сообщила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе будет продлен до 23 июня включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваОбщество
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