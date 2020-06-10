https://ria.ru/20200610/1572732347.html
В Югре рассказали о новых случаях коронавируса
2020-06-10T11:17
2020-06-10T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
коронавирусы
здоровье - общество
наталья комарова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1200x0_80_0_0_edce07bc9a6a0dfe52969385e6d6c52c.jpg
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572732347.html?chat_room_id=1572732347
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1200x0_80_0_0_edce07bc9a6a0dfe52969385e6d6c52c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_341:0:3072:2048_1200x0_80_0_0_973eff4eb4719c12708bc17c5b5bb605.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_759:0:2807:2048_1200x0_80_0_0_c08f78bd493c5d07a90ddcb69488cb5c.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, коронавирусы, здоровье - общество, наталья комарова, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости.
Рекордные 197 новых случаев коронавируса
выявлены за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе
, кроме того, скончались два человека с ранее подтвержденной инфекцией, сообщает в среду региональный оперативный штаб.
"За последние сутки в Югре - 197 новых случаев коронавируса", - говорится в сообщении.
Таким образом, в автономном округе установлен новый суточный рекорд по подтвержденным случаям COVID-19, предыдущий был зафиксирован 30 мая, когда инфекцию выявили у 167 человек. Общее число заразившихся в регионе превышает 3,8 тысячи, выздоровели около 1,5 тысячи из них.
"В Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Мужчина 63 лет и женщина 73 лет - из Лянтора. Течение болезни у обоих было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней", - добавили в оперативном штабе.
Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре достигло 23.
Глава региона Наталья Комарова
во вторник сообщила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе будет продлен до 23 июня включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.