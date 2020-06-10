В Югре рассказали о новых случаях коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Рекордные 197 новых случаев Рекордные 197 новых случаев коронавируса выявлены за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе , кроме того, скончались два человека с ранее подтвержденной инфекцией, сообщает в среду региональный оперативный штаб.

"За последние сутки в Югре - 197 новых случаев коронавируса", - говорится в сообщении.

Таким образом, в автономном округе установлен новый суточный рекорд по подтвержденным случаям COVID-19, предыдущий был зафиксирован 30 мая, когда инфекцию выявили у 167 человек. Общее число заразившихся в регионе превышает 3,8 тысячи, выздоровели около 1,5 тысячи из них.

"В Сургутской окружной клинической больнице скончались два пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19. Мужчина 63 лет и женщина 73 лет - из Лянтора. Течение болезни у обоих было осложнено сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все возможное для спасения их жизней", - добавили в оперативном штабе.

Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, в Югре достигло 23.

Глава региона Наталья Комарова во вторник сообщила, что режим обязательной самоизоляции в автономном округе будет продлен до 23 июня включительно.