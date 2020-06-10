Для сбора топлива в Норильск доставили 50 емкостей

"В район проведения работ доставлено 50 емкостей вместимостью 250 кубометров каждая общим объемом 12500 кубометров", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что имеющихся в настоящее время емкостей для сбора нефтепродуктов достаточно. Кроме того, на складах находятся еще 30 емкостей общей вместительностью 7,5 тысячи кубических метров.