Для сбора топлива в Норильск доставили 50 емкостей

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пятьдесят емкостей общим объемом 12,5 тысячи кубических метров уже доставлено для сбора разлившихся нефтепродуктов в район аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"В район проведения работ доставлено 50 емкостей вместимостью 250 кубометров каждая общим объемом 12500 кубометров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что имеющихся в настоящее время емкостей для сбора нефтепродуктов достаточно. Кроме того, на складах находятся еще 30 емкостей общей вместительностью 7,5 тысячи кубических метров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.