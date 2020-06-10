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Для сбора топлива в Норильск доставили 50 емкостей
2020-06-10T11:17
разлив дизельного топлива в норильске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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разлив дизельного топлива в норильске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Для сбора топлива в Норильск доставили 50 емкостей

11:17 10.06.2020
96
© Фото : Роскосмос"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
Роскосмос показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске
© Фото : Роскосмос
"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Пятьдесят емкостей общим объемом 12,5 тысячи кубических метров уже доставлено для сбора разлившихся нефтепродуктов в район аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб.
"В район проведения работ доставлено 50 емкостей вместимостью 250 кубометров каждая общим объемом 12500 кубометров", - сказал собеседник агентства.
Специалисты Морспасслужбы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
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Американский эксперт оценил опасность разлива топлива в Норильске
Он уточнил, что имеющихся в настоящее время емкостей для сбора нефтепродуктов достаточно. Кроме того, на складах находятся еще 30 емкостей общей вместительностью 7,5 тысячи кубических метров.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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